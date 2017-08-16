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РИА Наука
РИА Наука

"Динозавр Франкенштейна" из Чили оказался "потерянным звеном" эволюции

04:1616.08.2017
(обновлено: 04:17 16.08.2017)
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© Gabriel LíoТак художник представил себе чилизавра – травоядного родича тираннозавровТак художник представил себе чилизавра – травоядного родича тираннозавров
© Gabriel Lío

МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Причудливый травоядный динозавр-"франкенштейн" из Чили, одновременно похожий на тираннозавров и велоцирапторов, оказался "потерянным звеном эволюции", связывающим хищных динозавров и их двуногих жертв, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале Biology Letters.

"Чилезавр является одним из самых необычных и интересных динозавров, когда-либо открытых за всю историю науки. Поистинне "франкенштейновский" набор его черт позволяет ему занять ключевую позицию на древе эволюции динозавров и помогает нам понять, как разошлись пути самых крупных групп динозавров", — рассказывает Пол Баретт (Paul Barett), палеонтолог из Национального музея естественной истории в Лондоне (Великобритания).

Горгозавр, один из родичей тираннозавра, поедает жертву
© Фото : Danielle Dufault
Палеонтологи доказали, что тираннозавры бегали медленнее человека

Два года назад  британские и чилийские палеонтологи проводили раскопки на юге Чили, где залегают породы, сформировавшиеся в конце Юрского периода, примерно 145-140 миллионов лет назад. Как рассказывали тогда ученые, они изначально изучали историю формирования Андских гор и не пытались искать новые виды древних ящеров.

В ходе этой экспедиции ребенок одного из геологов случайно натолкнулся на останки крайне причудливого динозавра, который сами ученые и пресса быстро окрестили "динозавром Франкенштейна". Это трехметровое существо, получившее имя "чилезавр", было похоже по своей анатомии на так называемых тетануров (Tetanurae) – группы преимущественно хищных динозавров, включавшей в себя тираннозавров и предков птиц.

Несмотря на подобное родство, чилийский "динозавр Франкенштейна" хотя и был в чем-то похож и на тираннозавров, и на велоцирапторов, самых знаменитых хищных "ящеров ужаса", но при этом он был травоядным или всеядным существом с зубами и челюстями, не приспособленными для охоты на других гигантов мезозоя.

Патаготитан, предположительно крупнейшее сухопутное существо Земли
© Фото : Museo Paleontologico Egidio Fergulio / D. Pol
Палеонтологи откопали в Аргентине динозавра размером с "Боинг-737"

Необычная диета и облик этих древних и предположительно примитивных динозавров, чье тело, как выражается Мэттью Барон (Matthew Baron), коллега Баретта, как будто "сшито" из кусков множества других видов древних рептилий, заставили многих палеонтологов сомневаться в том, что они действительно являются тетанурами.

Британские ученые проверили, так ли это на самом деле,  составив список из 450 отличительных анатомических признаков "динозавра Франкенштейна" и сравнив их с аналогичными частями анатомии у других травоядных и хищных динозавров, живших в это же время или позже.

Этот анализ привел к неожиданным результатам – оказалось, что чилизавры были не только родственниками тетануров, но и предками всех так называемых птицетазовых динозавров – относительно "продвинутых" травоядных ящеров, ходивших на двух или четырех ногах. Эти динозавры обладали относительно скромными размерами по сравнению с гигантскими зауроподами, но при этом они умели быстро бегать, а также имели клюв и большой кишечник, помогавшие им поедать практически любую растительную пищу.

Реконструкция гигантской птицы гасторнис, оказавшейся травоядным животным, а не хищником
© Фото : Thomas Tuetken
Гигантские "птицы ужаса" гасторнисы были травоядными, а не хищниками

Общие эволюционные корни хищников второй половины мезозоя и их жертв, как отмечают ученые, позволяют объяснить многие сходства в их анатомии, в том числе наличие перьев, и существование необычных видов травоядных существ, таких как терезинозавры и бейпяозавры, больше похожих по своей анатомии на тираннозавров и прочих тетануров, чем на традиционных птицетазовых ящеров.

Подобные выводы, как ожидают сами палеонтологи, будут положительно восприняты не всеми учеными, так как раньше считалось, что хищные динозавры и их жертвы не являются даже далекими родичами. Как надеются Барон и Баретт, открытие новых "потерянных звеньев" эволюции, похожих на чилийского "динозавра Франкенштейна", помогут убедить скептиков в том, что такая связь существует.

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