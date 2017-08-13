Казахстан и Белоруссия будут сотрудничать в космической сфере

АСТАНА, 13 авг — РИА Новости. Казахстан и Белоруссия в ходе рабочего визита белорусского премьера Андрея Кобякова в Астану подписали ряд документов, в том числе в области космических исследований, передает корреспондент РИА Новости.

Кобяков находится в Астане с рабочим визитом. Он провел переговоры с казахстанским коллегой, а также намерен принять участие в казахстанско-белорусском бизнес-форуме. Ожидается, что во второй половине дня Кобяков посетит международную специализированную выставку ЭКСПО-2017.

Среди подписанных в воскресенье документов — соглашение между правительствами Казахстана и Белоруссии о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях, а также соглашение о сотрудничестве между Белорусской торгово-промышленной палатой и Внешнеторговой палатой Казахстана.

Кроме этого, подписано соглашение о сотрудничестве между агентством "Хабар" и агентством "Белтелерадиокомпания".