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РИА Наука
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Российско-турецкий телескоп РТТ150 впервые открыл экзопланету

15:2711.08.2017
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© Фото : ESO/L. CalçadaЭкзопланета-гигант в представлении художникаЭкзопланета-гигант в представлении художника
© Фото : ESO/L. Calçada

МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Российский телескоп РТТ150, построенный в турецкой обсерватории Тубитак, впервые открыл экзопланету размером с Юпитер, вращающуюся вокруг престарелой звезды в созвездии Пегаса, говорится в статье, размещенной в электронной библиотеке arXiv.org

За последние десять лет астрономы открыли тысячи планет за пределами Солнечной системы, часть из которых оказалась похожей на Землю по своим размерам, а другие – на уменьшенные или увеличенные копии Юпитера. Сейчас планетологи активно работают над изучением их атмосферы для оценки того, может ли существовать на них жизнь, и раскрытия истории формирования.

Так художник представляет себе планету WASP-12b и «поедающую» ее звезду
© Фото : NASA, ESA, G. Bacon (STScI)
Российские астрономы впервые открыли луну возле экзопланеты

Большие успехи в этом направлении были достигнуты при изучении "горячих юпитеров" – самых больших и удобных для изучения планет вне Солнечной системы. Их раскаленная атмосфера оказалась похожей по составу на газовые оболочки Юпитера и Сатурна, в основном состоящие из водорода, гелия и углеводородов, а в их небесах астрономы открыли экзотические стеклянные и свинцовые облака и дожди из драгоценных камней.

Роман Жучков из Казанского федерального университета, его коллеги и ученые из Японии и Турции открыли еще один аналог Юпитера, вращающийся вокруг относительно необычной звезды HD 208897, используя российско-турецкий телескоп РТТ150, построенный в обсерватории Тубитак в южной части Анатолии в 2001 году.

Данный телескоп может находить планеты, используя так называемый метод лучевых скоростей, наблюдая за характерными сдвигами в спектре светила, которые возникают в результате ее гравитационного взаимодействия с ее небольшими спутниками.

Сила этих "дрожаний" зависит от массы экзопланет и расстояния между ними и светилом, из-за чего данную методику их поиска достаточно сложно применять для поиска относительно далеких объектов, таких как наш Юпитер или Сатурн. По этой причине ее используют в основном для поиска планет в ближайших окрестностях красных карликов, обладающих низкой светимостью и относительно спокойным характером.

Художественное изображение Земли и экзопланеты 55 Рака e
© NASA / JPL
Планетологи изучили атмосферу планеты-"алмаза" в созвездии Рака

Жучков и его коллеги доказали, что этот же прием можно использовать и для поиска планет у престарелых и достаточно крупных звезд, готовящихся превратиться в красного гиганта, наблюдая за пятью десятками звезд промежуточной массы на протяжении 10 лет при помощи инструментов РТТ150 и японского телескопа OAO.

Эти наблюдения показали, что крупные планеты могут существовать сразу у 13 звезд из этого списка, однако на настоящий момент российские, турецкие и японские астрономы уверены в существовании только одной из них, вращающейся вокруг звезды HD 208897 в созвездии Пегаса.

Данная планета, как показывают расчеты ученых, относится к числу "двойников Юпитера", и обладает массой, примерно в 1,5 раза большей, чем у ее тезки в Солнечной системе. Она находится на примерно таком же расстоянии от светила, как и Земля от Солнца, однако на ней господствуют гораздо более высокие температуры из-за того, что звезда HD 208897 уже почти исчерпала свои запасы "звездного горючего" и уже начала "разбухать". Сейчас это светило примерно в пять раз шире и в 12 раз ярче Солнца.

Так художник представил себе семь планет системы TRAPPIST-1
© NASA / JPL-Caltech
NASA обнаружило семь потенциально пригодных для жизни планет

Открытие спутника у подобной престарелой звезды, как отмечают исследователи, доказывает то, что РТТ150 и другие телескопы, работающие подобным образом, могут находить достаточно небольшие планеты у крупных звезд, если наблюдать за ними достаточно долгое время.

Поиски и обнаружение других планет у престарелых светил, как надеются Жучков и его коллеги, поможет нам понять, как "разбухание" звезд при их превращении в красных гигантов влияет на поведение и судьбу планет, вращающихся вокруг них.

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