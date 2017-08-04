Инфраструктуру космодрома Восточный подготовили к двум пускам в 2017 году

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Специалисты Центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) завершили годовое техническое обслуживание оборудования на космодроме Восточный, комплексы готовы к запускам, намеченным на ноябрь и декабрь в 2017 году, сообщает в пятницу Роскосмос.

Инженеры подготовили технологическое оборудование на стартовом и техническом комплексах, а также на заправочно-нейтрализационной станции космодрома Восточный.

"В рамках технического обслуживания специалисты провели замену масла в гидросистеме Мобильной башни обслуживания, ресиверные сжатых газов заполнены до эксплуатационных объемов, проведены совместные проверки всех систем стартового комплекса. Все регламентные работы на стартовом и техническом комплексах и заправочно-нейтрализационной станции выполнены в полном объеме, и техника готова к следующему пуску", — говорится в сообщении Роскосмоса.

Кроме того, специалистами космического центра "Восточный" проведены комплексные испытания самой заправочно-нейтрализационной станции и ее оборудования с габаритно-заправочным макетом разгонного блока "Фрегат".

Ранее глава ВНИИЭМ Леонид Макриденко сообщал, что запланированные в 2017 году пуски спутников "Метеор-М2.1" и одновременно двух спутников "Канопус-В" пройдут в ноябре и декабре.

В Роскосмосе также сообщали, что ракеты "Союз-2.1", предназначенные под пуски, планируется отправить на космодром в августе и октябре.

Планируемые к выводу на орбиту "Метеор-М" и "Канопус-В" — спутники дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Сейчас российская орбитальная группировка ДЗЗ состоит из восьми космических аппаратов, обеспечивающих все виды и режимы съемки в видимом и инфракрасном диапазонах, включая гиперспектральную съемку: "Ресурс-П" №1, №2 и №3, "Канопус-В", "Электро-Л" №1, №2 и "Метеор-М" №1 и №2.