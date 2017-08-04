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РИА Наука
РИА Наука

Российские биологи выяснили, почему ГМО не всегда убивает вредителей

17:3604.08.2017
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© РИА Новости / Алексей АгарышевПерейти в фотобанкАкции протеста против продуктов с ГМО Марш против Монсанто в СШААкции протеста против продуктов с ГМО Марш против Монсанто в США
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Бактериальные пестициды, встроенные в ГМО-растения, быстро теряют эффективность при борьбе с вредителями благодаря необычной системе защиты насекомых от токсинов, открытой российскими и немецкими генетиками. Их выводы были опубликованы в журнале Virulence.

"В соответствии с теорией Дарвина, накопление мутаций и появление новых вариаций в генах и хромосомах является главным двигателем эволюции. Недавно мы обнаружили, что на самом деле существуют и иные, эпигенетические способы передачи информации о том, как поменялась окружающая среда. Мы проверили, влияют ли они на то, как быстро насекомые приспосабливаются к пестицидам", — пишут Иван Дубовский из Института систематики и экологии животных СО РАН в Новосибирске и его коллеги.

Лабораторные тесты с семенами ГМО-злаков. Архивное фото
© Fotolia / Alex_Traksel
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На сегодняшний день существует несколько тысяч сортов трансгенных растений, которые защищены от вредителей тем, что их листья, плоды и побеги вырабатывают бактериальный токсин Bt, смертельно опасный для многих насекомых. Некоторые из них, в том числе и колорадские жуки, не реагируют на это вещество.

Сегодня многие ученые опасаются, что организм вредителей быстро приспособится к Bt и начнет нейтрализовать его. Признаки этого уже существуют – еще в 2009 году ученые корпорации "Монсанто" обнаружили, что хлопковая моль, обитающая в Индии, приспособилась к наличию гена Bt в листьях трансгенного хлопка и выработала устойчивость к токсину всего за несколько поколений.

Столь быстрое приспособление насекомых к трансгенным растениям, как отмечают Дубовский и его коллеги, заставило многих ученых считать, что  в этом процессе были замешаны не мутации в отдельных генах, а так называемые эпигенетические изменения в структуре ДНК.

Генетический материал человека, насекомых и всех других живых существ с обособленным клеточным ядром упакован в особые белки-гистоны, которые удерживают свернутую ДНК на месте и влияют на "считываемость" отдельных генов, делая их более или менее активными.

Колорадские жуки еще не знают, что их уже убило встроенное в листья картошки «биооружие» (devil)
© Фото : Sher Afzal Khan, Max Planck Institute for Chemical Ecology
Ученые встроили "биооружие" в картошку для защиты от колорадских жуков

В последние годы генетики находят все больше намеков на того, что эта "обертка" ДНК участвует в передаче информации между поколениями и позволяет животным и растениям быстрее приспосабливаться к новым условиям среды. К примеру, некоторые растения используют свою эпигенетическую "память" для того, чтобы передать потомкам информацию об изменениях климата и повышают их стойкость к засухам и другим неблагоприятным событиям.

Руководствуясь подобными соображениями, команда Дубовского приобрела большое количество гусениц пчелиной огневки (Galleria mellonella), одного из главных "врагов" пчелиных ульев, и проследила за тем, как они реагировали на раствор с токсином Bt и на споры микробов, которые его вырабатывают.

Размножая огневок в подобных условиях на протяжении 30 поколений, ученые наблюдали за изменениями в структуре их ДНК и ее "упаковки", а затем сравнили то, какую дозу токсина могут выдержать эти гусеницы и личинки бабочек из контрольной группы, никогда не сталкивавшихся с Bt.

Покупка продуктов питания
© Fotolia / Gina Sanders
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Как показали эти наблюдения, структура "упаковки" ДНК начала меняться фактически сразу после контакта гусениц со спорами микробов или молекулами токсинов, и эти изменения практически всегда передавались по наследству. Благодаря этому к 30 поколению огневки могли выдержать примерно в 10 раз больше пестицидов, чем их сородичи из контрольной группы.

Как можно бороться с этим? Как отмечают Дубовский и его коллеги, существуют вещества, подавляющие активность ферментов, отвечающих за модификацию "упаковки" ДНК. Опрыскивание ими растений или интеграция подобных генов в их геном затормозит процесс накопления подобных изменений в геноме вредителей и продлит жизнь трансгенным растениям.

Исследование проводилось при поддержке Российского научного фонда.

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