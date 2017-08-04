Министр Сербии по инновациям высоко оценил перспективы сотрудничества с РФ

БЕЛГРАД, 4 авг – РИА Новости. Сотрудничество и обмен опытом сербских и российских научно-исследовательских центров имеют огромный потенциал для развития, заявил министр по инновациям и технологиям правительства Сербии Ненад Попович.

В пятницу Попович совместно с послом РФ Александром Чепуриным посетили и осмотрели исследовательскую станцию "Петница" в районе Валево в западной Сербии. Министр отметил, что видит "огромный потенциал" взаимодействия между научно-исследовательскими институтами, университетами России и Сербии, а также между инновационными центрами при них.

"Особенно велико поле для обмена знаниями в области физики, информационных технологий, нанотехнологий, космических технологий, медицины, оборонной промышленности", — цитирует министра кабинет.

Попович сообщил, что достигнута договоренность о взаимодействии исследовательской станции "Петница" и исследовательских и образовательных центров России. Он добавил, что ожидает увеличение обмена учащимися и преподавателями между Белградом и Москвой в следующем году.

В свою очередь, посол РФ выразил уверенность, что сотрудничество России и Сербии в науке в предстоящее время станет еще более успешным и интенсивным. Он подчеркнул, что вложения в инновации и фундаментальные исследования являются предпосылками к экономическому развитию государств.

"Надеюсь, что Сербия и Россия продолжат совместно развивать свои научные потенциалы, потому что когда мы делаем что-то вместе, то получается успешно", — приводит кабинет министра слова Чепурина.