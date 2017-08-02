Ученые из России раскрыли маршруты "миграций" мусора в Балтийском море

МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Океанологи из Калининграда выяснили, что частицы микропластиков могут проплывать большие расстояния в Балтийском море благодаря сильным течениям, что сильно помешает очистке его акватории от загрязнений в будущем, говорится в статье, опубликованной в Science of the Total Environment.

"Нас заинтересовал вопрос: как получается, что мельчайшие ниточки из пластика, который, в общем-то, легче воды, оказываются везде: и в открытом море, и вблизи берега, но при этом часть из них опускается вниз? Мы предположили, что те ниточки, которые не утонули сразу, начинают опускаться вниз, на дно, по ряду причин, в том числе из-за постепенного заселения пластика бактериями и микроводорослями", – рассказывает Андрей Багаев из Института океанологии РАН в Калининграде, чьи слова приводит пресс-служба Российского научного фонда.

Сегодня на свалки Земли каждый год попадает примерно 300 миллионов тонн пластикового мусора, большая часть которого не разлагается почвенными микробами и остается в почти нетронутом виде на протяжении десятков и даже сотен лет. Когда этот мусор попадает в мировой океан, он сбивается в огромные кучи, подобные так называемому "большому мусорному пятну" в Тихом океане.

По этой причине последние 50-70 лет океанологи часто в шутку называют "пластиковым периодом" из-за огромного количества микрофрагментов полимеров в водах мирового океана. Как показывают наблюдения ученых, опубликованные в 2014 году, эти частицы долго не задерживаются в воде и, по всей видимости, съедаются рыбами и морскими животными, и поэтому представляют угрозу для экологии и здоровья человека.

© Bagaev et al. / Science of the Total Environment 2017 Одна из карт миграций мусора по водам Балтийского моря © Bagaev et al. / Science of the Total Environment 2017 Одна из карт миграций мусора по водам Балтийского моря

Багаев и его коллеги заинтересовались тем, что происходит с этим мусором в акватории Балтийского моря, обратив внимание на то, что пластиковые наночастицы и волокна распределены по его водам крайне необычным образом. Как объясняет ученый, пробы воды, собранные у берегов Гданьского залива, показывают, что больше всего их содержится у дна и у поверхности воды, и при этом они почти одинаково часто встречаются у берегов и в центральной части моря.

Ученые попытались раскрыть причины подобного поведения пластикового мусора и понять, как он "мигрирует" по Балтийскому морю, создав миниатюрный аналог его вод в лаборатории. Засеяв этот "аквариум" набором из пластиковых нитей, океанологи следили за тем, что происходит с ними при попадании в воду, как быстро они тонут и как они взаимодействуют с микрофауной моря и течениями.

Эти наблюдения, в свою очередь, были использованы для составления компьютерной модели Балтики, при помощи которой океанологи проследили за тем, как мусор, попадающий в Балтику у берегов Калининградской области и Польши, мигрирует по водам моря.

"Основной результат исследования показывает, что не существует "нашего" и "чужого" мусора. Из-за низкой скорости осаждения микроволокна переносятся с течениями и распространяются во все регионы Балтики", — продолжает ученый.

Подобная манера путешествий пластикового мусора, как отмечают авторы статьи, заметно осложняет борьбу с загрязнением вод Балтики, так как поверхностные и глубинные течения постоянно "перемешивают" прибрежные скопления пластиковых наночастиц и заставляют их двигаться по всей акватории моря.