Airbus DS рассказала о первом казахстанском научно-технологическом спутнике

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости, Александр Ковалев. Испытания первого казахстанского научно-технологического спутника, созданного специалистами совместного предприятия "Галам" в Астане, завершаются в Великобритании, запуск планируется до конца года, сообщил в интервью РИА Новости глава Airbus Defence and Space (Airbus DS) в России Владимир Терехов.

Казахстанско-французское совместное предприятие "Галам" было образовано в 2009 году для реализации проекта по созданию и эксплуатации сборочно-испытательного комплекса космических аппаратов, который строится в Астане. Доля уставного капитала СП "Галам" составляет у АО "Казакстан Гарыш Сапары" 72%, у Airbus Defence & Space — 27,5%. Еще 0,5% уставного капитала совместного предприятия принадлежит государству.

"На данный момент коллеги из Казахстана заканчивают создание спроектированного ими самими научно-технологического спутника. Финальные испытания этого космического аппарата завершаются нашим дочерним предприятием в Великобритании. Кроме того, уже подписан контракт на пусковые услуги. Запуск планируется до конца 2017 года на ракете-носителе Falcon", — отметил он.

Кроме того, по словам Терехова, при поддержке Airbus DS в Астане завершается строительство крупного сборочно-испытательного комплекса для производства космической техники.

"Конечно, все мы с нетерпением ждем ввода в строй крупного сборочно-испытательного комплекса для производства космической техники в Астане. Была некоторая задержка по срокам строительства, но сейчас виден значительный прогресс: начинается монтаж технологического оборудования. Мы ожидаем, что к середине 2018 года сборочно-испытательный комплекс будет введен в эксплуатацию", — заключил он.

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