Генетики нашли потомков жителей легендарного библейского Ханаана

МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Наследниками легендарного библейского Ханаана, "земли обетованной", являются современные жители Ливана, на чьей территории живут последние потомки финикийцев и прочих обитателей древнего Ближнего Востока, говорится в статье, опубликованной в American Journal of Human Genetics.

"Мы выяснили, что ханаанцы были помесью местных фермеров, живших на Ближнем Востоке со времен неолита, и мигрантов с востока, которые прибыли в регион примерно пять тысяч лет назад. Современные ливанцы являются прямыми потомками ханаанцев, за исключением небольшой части их генома, привнесенной ассирийцами, персами или македонянами", — рассказывает Марк Хабер (Marc Haber) из Института Сангера в Кембридже (Великобритания).

Ханаан является собирательным библейским названием для стран в западной части Ближнего Востока, и предположительно включает в себя древнюю Финикию, государства хеттов, аморреев и множество независимых городов-государств. В соответствии с Библией, территория Ханаана была "землей обетованной", которую Яхве обещал иудеям, спавшимся от рабства в Египте.

Его территория, как в Библии, так и в действительности, была постепенно завоевана иудейскими царями во второй половине второго тысячелетия до нашей эры, подчинившими себе почти все мелкие государства региона, кроме могущественных городов-государств Финикии, Тира, Сидона и Библоса, на севере Ханаана.

О культуре и происхождении ханаанцев ученые практически ничего не знают, так как письменные свидетельства об их миграциях пока не были найдены. Необожжённые глиняные таблички финикийцев дожили до наших дней в гораздо худшем состоянии, чем папирусы египтян, и поэтому кроме их алфавита, основ религии и некоторой информации о политической системе мы почти ничего не знаем о жизни обитателей Ханаана.

Хабер и его коллеги раскрыли историю происхождения этих загадочных библейских народов, "поклонявшихся Ваалу и Молоху", и нашли их потомков на современной Земле, восстановив и изучив геномы пяти людей, захороненных на территории Сидона, одного из крупнейших портов и центров торговли Финикии и всего древнего мира, примерно 3,7 тысячи лет назад.

Кости людей крайне плохо сохраняют в себе ДНК в условиях жаркого и влажного тропического климата, однако в данном случае ученым повезло и им удалось восстановить полную ДНК древних сидонцев, прочитав ее примерно два раза, и получить очень точную виртуальную копию их митохондриальной ДНК, необходимую для поисков корней и потомков ханаанцев.

Как отмечает Хабер, это удалось сделать благодаря тому, что ДНК сохранилась в самой плотной части костей черепа, откуда ее не успела вымыть вода, а почвенные бактерии не смогли полностью разложить ее.

Эти фрагменты древней ДНК ученые сравнили с образцами геномов современных народов Ближнего Востока, Кавказа, Европы и Ирана, где предположительно жили предки ханаанцев, а также с другими "воскрешенными" образцами генетического материала древних жителей Земли.

Оказалось, что и современные теории о происхождении ханаанцев, и древнегреческие хроники, описывающие историю этого народа совершенно другим образом, были не совсем верными. С одной стороны, предки древних жителей Ханаана, как считают современные ученые, действительно постоянно жили на территории Ближнего Востока со времен неолита и не были мигрантами, как многие другие народы.

С другой стороны, примерно пять тысяч лет назад в регион проникли пока неизвестные нам племена из Ирана, смешавшиеся с местным населением. Это частично подтверждает теории древних греков, считавших ханаанцев родичами персов и других народов Персидского залива.

Ханаанцы не были истреблены полностью, как об этом говорит Библия – их прямыми потомками являются современные жители Ливана. С генетической точки зрения они не являются "чистыми" ханаанцами, так как примерно три тысячи лет назад они смешались с пришлыми народами с севера и востока Азии, от которых современные ливанцы унаследовали примерно 10-15% своего генома.

Открытие корней ханаанцев, как надеются ученые, поможет археологам и историкам "нащупать" другие следы этого малоизученного библейского народа, и раскрыть пока неизвестные нам детали из их истории, культуры и общественной жизни.