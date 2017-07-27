Планетологи открыли первую луну за пределами Солнечной системы

МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Известные астрономы Дэвид Киппинг и Алекс Тичи заявили о возможном открытии первой "экзолуны" – планеты, вращающейся вокруг другой планеты за пределами Солнечной системы, и опубликовали свои выводы в статье, размещенной в электронной библиотеке arXiv.org

"Нужно понимать, что мы открыли лишь кандидата на роль экзолуны, и не говорим о ее непосредственном открытии. Конечно, мы настроены очень оптимистично и надеемся на то, что мы получим титул ее первооткрывателей, нужно понимать, что пока это всего лишь кандидат. Нам нужны повторные наблюдения для того, чтобы подтвердить открытие, и понять, что же мы увидели, так как данные из разных каталогов "Кеплера" противоречат друг другу", — прокомментировал открытие Тичи.

Свет далеких лун

После запуска орбитального телескопа "Кеплер", ученые обнаружили почти четыре тысячи планет вне пределов Солнечной системы, несколько десятков из которых являются потенциальными "двойниками" Земли или находятся в так называемой "зоне жизни". Их открытие побудило планетологов и астробиологов приступить к разработке методов, которые бы позволили оценить их пригодность к жизни или же попытаться найти ее следы в их атмосфере.

Жизнь, как пишут Киппинг и Тичи, может существовать не только на поверхности полноценных "двойников" Земли, но и на лунах планет-гигантов, находящихся внутри "зоны жизни" и находящихся внутри мощного магнитного щита их "большого брата", защищающего их от солнечного ветра и космических частиц.

В прошлом ученые уже находили экзопланеты очень небольших размеров, похожих по габаритам и массе на Марс, однако ни одной полноценной луны им не удавалось найти из-за их крайне малых размеров. Аналоги земной Луны или спутников Юпитера, как отмечают планетологи, будут просто невидимыми для "Кеплера" и других телескопов, следящих за тем, как планеты и другие объекты проходят по диску звезд, приглушая их свет.

Тичи и Киппинг придумали остроумный способ повысить чувствительность "Кеплера" и сделать его пригодным для поиска подобных "экзолун". Они обратили внимание на то, что качество картинки можно повысить, если наложить множество фотографий того, как планета проходит по диску светила, друг на друга.

Руководствуясь этой идеей, планетологи собрали сотни фотографий примерно 280 планет, за которыми "Кеплер" следил практически беспрерывно во время первого этапа своей работы, наложили их друг на друга и "вычли" из них то мини-затмение, которое вызывало прохождение планеты по диску светила.

Нептун или Ио?

Соответственно, если у планеты есть луна, тогда яркость звезды будет характерным образом "проседать" во время ее прохода по диску светила. Если же ее нет, то тогда звезда будет всегда оставаться одинаковой, и луны у ее планет должны отсутствовать.

Подобные колебания в яркости светил, как показали расчеты Тичи и Киппинга, присутствовали в данных по свечению нескольких десятков звезд, одна из которых, Kepler-1625, практически гарантированно должна обладать крупной экзолуной размером с Ио, одним из крупнейших спутников Юпитера.

Эта луна, как рассказывают ученые, вращается вокруг планеты Kepler-1625b, уменьшенного аналога Сатурна, чей радиус примерно в два раза меньше, чем у Юпитера и в 6 раз больше, чем у Земли. Планета-гигант совершает один оборот вокруг светила за примерно 287 дней и находится практически посередине "зоны жизни".

С другой стороны, как добавляет Тичи, последние замеры свойств звезды Kepler-1625 показывают, что она может быть намного больше, чем считали раньше ученые. В таком случае Kepler-1625b будет похожа на Юпитер, а не на Сатурн, и ее луна в таком случае будет невозможно большой – она будет сопоставима по массе и диаметру с Нептуном, а не спутниками Юпитера.

Чем же она на самом деле является, Тичи и Киппинг планируют проверить очень скоро, в октябре этого года, когда планета Kepler-1625b в очередной раз пройдет по диску звезды, за чем астрономы будут наблюдать при помощи "Хаббла". Эти наблюдения помогут понять, чем является загадочный объект у Kepler-1625b, является ли он луной и может ли жизнь хотя бы в теории существовать на его поверхности.

В целом, как отмечает Тичи, открытие только одной экзолуны стало большим разочарованием для него — планетологи ожидали, что им удастся найти гораздо больше объектов у планет, открытых "Кеплером". По всей видимости, луны крайне редко образуются у планет, близких к звездам, что ученые также планируют проверить в ходе последующих наблюдений.