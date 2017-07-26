Археологи нашли под Выборгом уникальный курганный комплекс эпохи бронзы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл — РИА Новости. Археологи нашли под Выборгом в Ленинградской области уникальный курганный комплекс эпохи бронзы; два из пяти сооружений вскрыты для исследования, в них обнаружены сожженные останки людей, сообщает Институт истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН).

Отмечается, что на территории России такие памятники до сих пор не встречались, аналогичные открыты в Финляндии, один из них занесен в списки всемирного наследия ЮНЕСКО — это некрополь бронзового века близ города Раума.

По словам начальника экспедиции Андрея Городилова, группа каменных курганов эпохи бронзы, возведенных примерно 3 тысячи лет назад, найдена при проведении исследований новостроечной археологии в связи со строительством компрессорной станции "Портовая" в окрестностях деревни Большой Бор.

"В комплексе пять каменных насыпей, в которых сохранились элементы каменной архитектуры – кладка из крупных валунов диаметром до 1 метра, уложенных в два ряда. Это очень массивные сооружения. Два из пяти сооружений вскрыли для исследования, в них обнаружены сожженные останки людей и предметы ритуальной обрядности. Сколько людей было погребено здесь в результате сожжения, определит экспертиза ДНК", — отметил Городилов, слова которого приводятся в сообщении.

Экспедиция продолжит исследования этого памятника до конца июля. Археологи рассчитывают на новые открытия.