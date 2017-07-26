Средиземноморская диета улучшает работу мозга в старости, заявляют ученые

МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Средиземноморская диета и ее отдельные компоненты оказались связаны с повышенной вероятностью сохранить ясность ума в пожилом возрасте и избежать развития старческого слабоумия или нейродегенеративных болезней, пишут ученые в статье, опубликованной в Journal of the American Geriatrics Society.

За последние несколько лет медики обнаружили сразу несколько положительных качеств средиземноморской диеты, которые могут объяснять, почему жители некоторых регионов Италии и ряда других стран южной Европы являются рекордсменами по продолжительности жизни.

К примеру, два года назад ученые выяснили, что употребление большого количества фруктов, овощей, оливкового масла и других компонентов средиземноморской кухни заметно снижает вероятность развития рака матки и рака груди у женщин, а год назад медики обнаружили, что подобная диета заметно уменьшает вероятность развития инфаркта и ожирения.

Клэр Макэвой (ClareMcEvoy) из университета Калифорнии в Сан-Франциско (США) и ее коллеги раскрыли еще одно позитивное качество средиземноморской диеты, наблюдая за тем, как она влияет на работу мозга у людей в возрасте от 60 лет и старше.

Как рассказывают ученые, большое количество антиоксидантов и других веществ, потенциально способных улучшать работу нервных клеток мозга, заставило их обратить внимание на то, как эти молекулы и содержащая их пища могли повлиять на работу мозга человека и вероятность развития нейродегенеративных болезней. Для проверки этой идеи они проанализировали данные, которые медицинские службы США собирали в рамках проекта HRS, в котором участвовало свыше 30 тысяч пожилых американцев.

Некоторые участники этих наблюдений рассказывали ученым не только о состоянии их здоровья и проходили тесты на память и сообразительность, но и говорили о том, какой пищей они питались и как менялась их диета с течением времени. Это позволило Макэвой и ее команде проследить за тем, как средиземноморская диета и ассоциируемые с ней продукты влияли на работу их мозга и способность мыслить.

Как показали эти наблюдения, у средиземноморской диеты действительно было много плюсов – пожилые американцы, питавшиеся подобными продуктами, гораздо реже страдали от диабета, ожирения, высокого давления и прочих проблем со здоровьем, способных повлиять на интеллект.

Это, в свою очередь, проявляло себя в том, что вероятность развития старческого слабоумия у таких людей была на 15-35% ниже, чем у остальных участников HRS. Что интересно, эти шансы были самыми низкими у тех людей, которые придерживались почти идеальной диеты, и более высокими у тех, кто ел лишь некоторые блюда и продукты средиземноморской кухни.

Пока ученые не рекомендуют массово переходить на средиземноморскую диету для того, чтобы сберечь свой мозг в старости. По их словам, для подтверждения их выводов необходимы более масштабные наблюдения, которые покажут, что раскрытая ими закономерность не является случайностью.