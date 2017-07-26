Военная авиация РФ перебазировалась в Казахстан для запуска "Союза МС-05"

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Военная авиация перебазирована на аэродромы Сибири и Казахстана для обеспечения запуска пилотируемого корабля "Союз МС-05" в пятницу, сообщил официальный представитель ЦВО полковник Ярослав Рощупкин.

"Авиация Минобороны России завершила перелеты на оперативные аэродромы в Байконуре, Караганде, Горно-Алтайске и Канске для поисково-спасательного обеспечения запуска транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-05", который запланирован на 18.42 (мск) 28 июля", — сказал он.

Рощупкин напомнил, что на МКС отправится международный экипаж в составе россиянина Сергея Рязанского, астронавта NASA американца Рэндолфа Брезника и представителя ЕSА итальянца Паоло Несполи.

Он также добавил, что в обеспечении старта принимают участие 125 военнослужащих, шесть вертолетов Ми-8, три самолета Ан-26 и Ан-12, а также десять единиц автотехники повышенной проходимости, включая две поисково-эвакуационные амфибии "Синяя чайка".

Запуск ТПК "Союз МС-05" на Международную космическую станцию запланирован на 28 июля с космодрома Байконур.