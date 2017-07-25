Ученые: микрофлора россиян оказалась скрытым пособником "супербактерий"

МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Опасные "супербактерии" могут получать гены, защищающие их от действия незнакомых им антибиотиков, обмениваясь обрывками ДНК с безобидными обитателями микрофлоры кишечника человека, заявляют биологи из Института общей генетики РАН и МФТИ.

"Кишечная микробиота является резервуаром генов устойчивости к антибиотикам. Они присутствуют в геномах многих бактерий, в том числе безвредных, от которых они могут передаваться опасным видам. Анализ ДНК микрофлоры младенцев показывает, что уже в это время у ее членов есть гены устойчивости к двум самым популярным классам антибиотиков — бета-лактамам и аминогликозидам", — рассказывает Алексей Ковтун, биоинформатик из Московского Физтеха.

В последние годы перед медиками все шире и острее становится проблема появления так называемых "супер-бактерий" – микробов, стойких к действию одного или нескольких антибиотиков. Среди них есть как редкие возбудители инфекций, так и очень распространенные и опасные патогены, такие как золотистый стафилококк (Staphilococcus aureus) или пневмококк (Klebsiella pneumoniae). Возникла реальная опасность того, что все антибиотики потеряют свою эффективность и медицина вернется в "темные века".

Главными "инкубаторами" таких микробов, как считают ученые сегодня, являются больницы и животноводческие фермы, где антибиотики используются для ускорения роста мясных пород скота. И на фермах, и в больницах сосредоточены большие количества и потенциальных носителей инфекции, и самих бактерий, и антибиотиков, заставляющих их эволюционировать и не дающих "обычным" бактериям вытеснить менее плодовитых супер-микробов.

Ковтун и его коллеги, опубликовавшие результаты своих исследований в журнале Вестник РГМУ, выяснили, что еще одним важным "инкубатором" этих супербактерий может быть человеческий кишечник и живущие там полезные или безобидные микробы микрофлоры, часто контактирующие с антибиотиками при лечении их хозяев от болезней.

Как сообщает пресс-служба МФТИ, российские биологи и биоинформатики пришли к такому выводу, проанализировав ДНК и видовой состав микрофлоры у 11 жителей Москвы и Твери, согласившихся принять участие в опытах.

Изучая гены микробов, ученые натолкнулись на любопытную вещь – ДНК многих полезных или просто безобидных бактерий содержала в себе гены из семейства aph, отвечающие за развитие устойчивости к антибиотикам из класса аминогликозидов. В общей сложности ученые обнаружили три варианта генов aph в микрофлоре семи добровольцев, которые раньше уже встречались в ДНК болезнетворных микробов.

Эти лекарства, как объясняют ученые, сегодня редко применяются в России, и поэтому почти все болезнетворные микробы еще не успели выработать устойчивость к ним. Наличие генов устойчивости к ним в ДНК микрофлоры, по этой причине, является достаточно тревожным открытием, так как эти гены могут легко передаться патогенным микробам при их попадании в кишечник человека и контакте с обитающими там бактериями.

Это открытие, как отмечают сами ученые, уже заставило их начать более масштабный проект по изучению потенциальных "генов неуязвимости", прячущихся внутри безобидных микробов в кишечнике россиян. Их изучение, как надеются биологи, поможет нам понять, как быстро "супермикробы" могут позаимствовать эти гены у своих невольных пособников и как медики должны бороться с инфекцией, учитывая присутствие подобных генов в ДНК микрофлоры.