Российские биологи нашли неизвестные добавки в адреналине из Китая

МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Адреналин китайского производства, продаваемый в аптеках, содержит в себе неизвестные добавки, заставляющие его вести себя необычно при взаимодействии с кислородом в воздухе и другими окислителями, заявляют российские ученые из Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН в Пущино.

"Реакция автоокисления адреналина является цепной по своей природе – для того, чтобы она разогналась, нужно время. Так вот, при окислении адреналина китайского производства этой задержки нет, и реакция с его участием идет очень быстро. Какая-то, знаете, детективная история. Интересно, что они туда добавили?", — рассказывает Татьяна Сирота, биолог из ИТЭБ РАН, чьи слова передает пресс-служба института.

По словам Сироты, она совершила это открытие практически случайно, проверяя работоспособность оригинальной методики для изучения антиоксидантных свойств различных молекул и клеток, разработанной ей в стенах института.

Эта методика, как рассказывает биолог, опирается на то, что адреналин достаточно быстро окисляется в любой среде, содержащей в себе или свободный кислород, или другие химически агрессивные молекулы, способные вступать в окислительно-восстановительные реакции.

Наблюдая за тем, как быстро бесцветный адреналин превращается в розовый адренохром, токсичную и галлюциногенную биомолекулу, ученые могут оценивать то, насколько сильным антиоксидантом является изучаемое ими вещество или как сильно среда, куда добавляют адреналин, ускоряет или замедляет его окисление.

Подобные опыты, как рассказывает Сирота, она проводила с российскими образцами адреналина, которые производятся Московским эндокринным заводом. Помимо российских марок этого гормона, в аптеках можно встретить адреналин и китайского происхождения, произведенный компанией "Шаньдун Шэнлу Фармасьютикал Ко., Лтд".

© Фото : Татьяна Перевязова, ИТЭБ РАН Образец китайского адреналина, купленного в одной из российских аптек © Фото : Татьяна Перевязова, ИТЭБ РАН Образец китайского адреналина, купленного в одной из российских аптек

Купив несколько образцов этого адреналина, Сирота обнаружила, что он ведет себя совсем не так, как его предположительный российский "аналог", в чистоте которого российский биолог была уверена. Быстрая скорость окисления адреналина китайского производства, как считает Сирота, указывает на наличие в нем неких добавок, о которых производитель раствора не упоминает.

Эти добавки, в свою очередь, могут быть не только потенциально опасными для организма пациента при вводе адреналина в его тело, но и заметно менять то, как ведут себя его молекулы во время экспериментов по оценке свойств разных пищевых продуктов, химических препаратов и материалов, искажая их результаты.

В прошлом, Сироте и ее коллегам уже удалось использовать адреналин российского производства для раскрытия "незаявленных" свойств некоторых продуктов, в том числе у одной из популярных марок питьевой воды, обладающей, как выяснилось, необычно сильными антиоксидантными свойствами. У обычной воды, как отмечают ученые, подобных свойств быть не должно, что также указало на наличие неких незаявленных добавок в воде, о которых производитель аналогичным образом "забыл" упомянуть на этикетке.

Как надеется Сирота, другие команды исследователей учтут различия в свойствах российского и китайского адреналина и будут использовать только "чистые" версии гормона в своих экспериментах.