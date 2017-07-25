МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Основатель Facebook Марк Цукерберг не разделил точку зрения главы SpaceX и Tesla Илона Маска, который ранее заявил, что ключевой угрозой человечеству является искусственный интеллект. Цукерберг высказался по этому поводу в онлайн-трансляции Facebook Live, передает телеканал CNBC.

Цукерберг не только назвал безответственными попытки предсказать конец света, но и подчеркнул положительную роль искусственного интеллекта в будущем для человечества.

"Искусственный интеллект сделает в будущем нашу жизнь лучше, а предсказывать конец света очень безответственно", — отметил Цукерберг, отвечая на вопрос одного из пользователей, который попросил прокомментировать слова главы SpaceX и Tesla.

Ранее Маск заявил, что искусственный интеллект представляет основную угрозу человечеству в будущем и призвал власти ввести государственный контроль в этой сфере.