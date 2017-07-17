Илон Маск рассказал, что является главной угрозой для человечества

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск, выступая на встрече Национальной ассоциации губернаторов, заявил, что искусственный интеллект является основной угрозой, с которой человечество сталкивается как цивилизация, пишет журнал Fortune.

Маск опасается, что разработчики в погоне за более передовыми технологиями могут забыть про те угрозы, которые исходят от искуственного интеллекта.

"Роботы могут начать войну, выпуская фейковые новости и пресс-релизы, подделывая учётные записи электронной почты и манипулируя информацией. Перо сильнее меча", — отметил он.

Глава SpaceX и Tesla подчернкул, что имеет доступ к самому передовому искусственному интеллекту, поэтому призвал поверить в его слова.

По его мнению, в этой области необходимо государственное регулирование, которое бы и сдерживало компании в погоне за все более совершенным искусственным интеллектом.

Ранее Маск анонсировал разработку технологии, которая бы позволила бы соединить человеческий мозг и компьютер.