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РИА Наука
РИА Наука

В ЮАР медики нашли девочку, чей организм полностью подавил ВИЧ

14:0324.07.2017
(обновлено: 14:13 24.07.2017)
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© Fotolia / Dr_KaterynaВирус ВИЧВирус ВИЧ
© Fotolia / Dr_Kateryna

МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Девочка из ЮАР, родившаяся от ВИЧ-инфицированной матери, уже восемь лет успешно борется с вирусом иммунодефицита, не принимая антиретровирусные препараты, говорится в статье, принятой к публикации в журнале Lancet.

"Подобные случаи крайне редки. Изучая их, мы ищем пути для того, чтобы больные могли полностью избавиться от инфекции. Мне кажется, что прием противовирусных препаратов в раннем возрасте помог иммунитету девочки подавить вирус, и теперь нам нужно понять, чем она отличается от остальных пациентов", — заявила Ави Виолари (Avi Vioari) из университета Витватерсранда, выступая на конференции Международного СПИД-сообщества  в Париже. 

Дебора Персо, вирусолог детского Центра имени Джонса Хопкинса, сообщившая об излечении ребенка от ВИЧ-инфекции
© REUTERS / Johns Hopkins Children's Center/Handout
Американским врачам впервые удалось вылечить ребенка от ВИЧ-инфекции
За последние несколько лет медики и вирусологи столкнулись с несколькими случаями когда, организм подавлял ВИЧ необычно долго, или же избавлялся от вируса навсегда или неопределенно долгий срок.

Как правило, во всех этих случаях, кроме так называемого "Берлинского пациента", вирусные частицы по-прежнему оставались в организме больных, но  или были неспособны размножаться, или вели себя достаточно "тихо" на протяжении нескольких лет. К примеру, так называемый "ребенок из Миссисипи" прожил около пяти лет до появления повторных признаков инфекции.

Копилку подобных редких случаев пополнила девятилетняя девочка из ЮАР, получившая долговременную стойкость к вирусу иммунодефицита благодаря приему новейших антиретровирусных препаратов фактически со дня своего рождения.

ВИЧ
© Фото : CDC/ C. Goldsmith
Ученые "навсегда" подавили вирус иммунодефицита в организме обезьяны
Как отмечает Виолари, девочка и ее мать участвовали в особой программе CHER, в рамках которой ученые проверяли популярную сегодня идею о том, как можно заблокировать развитие ВИЧ. Она заключается в том, что прием антиретровирусных лекарств на первых стадиях развития инфекции может дать организму ребенка время для того, чтобы приспособиться к ВИЧ и начать с ним бороться до того, как он истощит иммунную систему. 

В рамках этой программы дети получали большие дозы антиретровирусных лекарств с первого месяца жизни на протяжении 40 недель, после чего ученые прекращали терапию и наблюдали за тем, вернется ли инфекция.

В целом, подобный подход оказался достаточно успешным – ранняя терапия замедлила развитие инфекции и подарила большинству детей два года жизни, когда им не приходилось постоянно принимать эти препараты. Десяти младенцам повезло еще больше, и уровень инфекции в их организме остается крайне низким и по сей день.

Заражение крови бактериями и вирусом
© Fotolia / Phonlamaiphoto
Коровы могут спасти человечество от ВИЧ, заявляют ученые
И в одном случае, как рассказывает Виолари, ее девятилетняя пациентка смогла полностью избавиться от вируса. По ее словам, в крови девочки отсутствуют полноценные частицы ВИЧ, хотя фрагменты вируса все же присутствуют в клетках. При этом они не размножаются, и ученые надеются, что эта ситуация не изменится в будущем, и что девочку из ЮАР не постигнет судьба ребенка из Миссисипи. 

Даже если это произойдет, ученые все равно будут считать подобное достижение большим шагом вперед в деле борьбы с ВИЧ, так как оно показывает, что стратегия "раннего предупреждения" инфекции работает и в некоторых случаях позволяет отдалить время ее развития на очень длительный срок. Возможно, что в будущем она позволит или навсегда подавлять ВИЧ, или сделает его развитие крайне медленным процессом.

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