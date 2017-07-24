В ЮАР медики нашли девочку, чей организм полностью подавил ВИЧ

МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Девочка из ЮАР, родившаяся от ВИЧ-инфицированной матери, уже восемь лет успешно борется с вирусом иммунодефицита, не принимая антиретровирусные препараты, говорится в статье, принятой к публикации в журнале Lancet.
"Подобные случаи крайне редки. Изучая их, мы ищем пути для того, чтобы больные могли полностью избавиться от инфекции. Мне кажется, что прием противовирусных препаратов в раннем возрасте помог иммунитету девочки подавить вирус, и теперь нам нужно понять, чем она отличается от остальных пациентов", — заявила Ави Виолари (Avi Vioari) из университета Витватерсранда, выступая на конференции Международного СПИД-сообщества в Париже.
Как правило, во всех этих случаях, кроме так называемого "Берлинского пациента", вирусные частицы по-прежнему оставались в организме больных, но или были неспособны размножаться, или вели себя достаточно "тихо" на протяжении нескольких лет. К примеру, так называемый "ребенок из Миссисипи" прожил около пяти лет до появления повторных признаков инфекции.
Копилку подобных редких случаев пополнила девятилетняя девочка из ЮАР, получившая долговременную стойкость к вирусу иммунодефицита благодаря приему новейших антиретровирусных препаратов фактически со дня своего рождения.
В рамках этой программы дети получали большие дозы антиретровирусных лекарств с первого месяца жизни на протяжении 40 недель, после чего ученые прекращали терапию и наблюдали за тем, вернется ли инфекция.
В целом, подобный подход оказался достаточно успешным – ранняя терапия замедлила развитие инфекции и подарила большинству детей два года жизни, когда им не приходилось постоянно принимать эти препараты. Десяти младенцам повезло еще больше, и уровень инфекции в их организме остается крайне низким и по сей день.
Даже если это произойдет, ученые все равно будут считать подобное достижение большим шагом вперед в деле борьбы с ВИЧ, так как оно показывает, что стратегия "раннего предупреждения" инфекции работает и в некоторых случаях позволяет отдалить время ее развития на очень длительный срок. Возможно, что в будущем она позволит или навсегда подавлять ВИЧ, или сделает его развитие крайне медленным процессом.