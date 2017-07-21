Путин назвал биотехнологии одним из ключевых направлений развития науки

Владимир Путин во время Недетского разговора в образовательном центре для одаренных детей Сириус в Сочи. 21 июля 2017

Владимир Путин во время Недетского разговора в образовательном центре для одаренных детей Сириус в Сочи. 21 июля 2017

СОЧИ, 21 июл — РИА Новости. Развитие биотехнологий является одним из ключевых направлений в науке, государство будет всячески содействовать специалистам, которые работают в этой сфере, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с воспитанниками "Сириуса".

"Это одно из ключевых направлений развития в ближайшее время, наряду с цифровыми технологиями, с искусственным интеллектом. Я очень рассчитываю на то, что специалисты, работающие в этой сфере, в полном объеме реализуют те задачи, которые перед ними стоят. Мы всячески будем им в этом помогать… Я не специалист, не перечислю вам все подряд основные, принципиальные и наиболее перспективные направления исследований, но я встречаюсь с этими людьми, встречаюсь нечасто, но регулярно", — рассказал президент.

Он напомнил, что в России существует целая система грантов и поддержек, в том числе, и система мегагрантов, связанных с биологией, биоинженерией и другими направлениями науки.

"У нас существует целое управление в Администрации президента, которое занимается поддержкой науки. Мы создали соответствующие фонды грантовой поддержки, всячески будем отслеживать", — пояснил Путин.

Встреча Путина с воспитанниками центра "Сириус". Прямая трансляция >>