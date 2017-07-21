Россия выделит за несколько лет 50 млрд рублей на гранты ученым

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Россия в течение нескольких лет выделит 50 миллиардов рублей на систему грантовой поддержки исследователей в науке, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с воспитанниками центра "Сириус".

"В этом году мы выделили 3 миллиарда дополнительно, а вообще на эту систему грантовой поддержки на ближайшие несколько лет мы выделим 50 миллиардов рублей, это деньги дополнительные", — сказал Путин.

Кроме поддержки финансирования российской науки в целом, это нацелено на поддержку молодых исследователей, отметил Путин, добавив, что существует необходимость привлечения молодых ученых по многим направлениям, включая природоохранную деятельность, физику, сферу искусственного интеллекта.

"Мне бы очень хотелось, чтобы все это увидело свет. Это зависит от того, насколько интересны эти проекты, насколько востребованы, насколько перспективны. У нас создана целая система грантовой поддержки по различным направления для молодых исследователей", — подчеркнул президент РФ.

Встреча Путина с воспитанниками центра "Сириус". Прямая трансляция >>