Россия продолжит участие в совместном с европейцами исследовании Марса

СОЧИ, 21 июл — РИА Новости. Россия продолжит участвовать в совместном с европейцами исследовании Марса, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы планируем принять участие совместно с европейскими коллегами в исследовании Марса. Кстати говоря, мы уже принимаем участие", — сказал российский президент в ходе общения с воспитанниками "Сириуса".

"Не помню точно, по-моему, в 2020 году мы планируем вместе с ними, с европейцами, предпринять еще одну попытку (посадки на Марс), но уже мы будем делать комплекс посадки. Надеюсь, что сделаем это хорошо, нам это удастся", — сказал Путин.

Он отметил, что далее работа будет заключаться в движении к спутникам Марса и высадке туда аппарата. "Поэтому работа планируется, она планируется в конкретные сроки: в 2019 году запуск и через несколько лет аппарат спускаемый на Марс", — добавил президент.

Ранее генеральный директор Европейского космического агентства (ЕКА) Ян Вернер заявил, что рассчитывает на еще более тесное сотрудничество с РФ по Луне и Марсу, а также по низкой околоземной орбите и в области освоения дальнего космоса. По его словам, ЕКА рассматривает Россию и Роскосмос как чрезвычайно надежного партнера, с которым планирует сотрудничать в течение десятилетий.

Кроме этого, гендиректор НПО имени Лавочкина Сергей Лемешевский сообщил, что на подготовку посадочного модуля российско-европейской миссии "ЭкзоМарс-2020" на космодроме Байконур понадобится больше времени, сейчас предприятие-изготовитель пытается ускорить сроки создания аппарата.

ЕxoМars ("ЭкзоМарс") — первый в истории сотрудничества Евросоюза и России проект по поиску жизни на Марсе. Первый этап миссии состоял из европейского орбитального модуля TGO с двумя российскими научными приборами и потерпевшего аварию посадочного модуля Schiaparelli ("Скиапарелли"). Миссия 2020 года будет состоять из европейского марсохода и разработанной российскими учеными и инженерами посадочной платформы, которая будет проводить длительные климатические измерения для проверки существующих моделей атмосферы Красной планеты.

Встреча Путина с воспитанниками центра "Сириус". Прямая трансляция >>