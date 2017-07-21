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РИА Наука
РИА Наука

Математики выяснили, когда появились первые бабушки

15:0121.07.2017
03060
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПожилая женщина сидит на скамейкеПожилая женщина сидит на скамейке
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Первые бабушки появились в группах людей только после того, как наши предки обрели разум и память, так как до этого их существование не было выгодным с эволюционной точки зрения, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале PLOS Computational Biology.

"Разум и память позволяют нам накапливать и развивать полезные навыки и опыт на протяжении всей жизни. Этот опыт и навыки помогали нашим предкам добывать пищу и другие ресурсы, и прекращение размножения позволяло переориентировать часть этих ресурсов на помощь своим детям и внукам, повышая их плодовитость и вероятность выживания их потомства", — объясняет Карла Эйме (Carla Aime) из университета Монпелье (Франция).

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© РИА Новости / Александр Паниотов
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Считается, что большинство животных сохраняет способность к размножению на протяжении всей своей взрослой жизни. Бесплодные пожилые особи не несут пользы для популяции, в силу чего продолжительность жизни большинства млекопитающих ограничена сроками их фертильности. Существуют и исключения из этого правила — в первую очередь, к числу таких млекопитающих относится человек и киты-косатки.

На настоящий момент антропологи объясняют существование пожилых людей так называемой "гипотезой бабушки". В соответствии с этой теорией, пожилые женщины прекращают размножаться по эволюционным причинам — помогая своим дочерям выращивать и воспитывать детей, бабушка тем самым увеличивает шансы на дальнейшую передачу своих генов. Антропологи нашли подтверждения этой теории в популяциях африканцев, застрявших в первобытно-общинном строе.

Эта теория, как отмечает Эйме, описывает возможные причины и плюсы от появления бабушек и менопаузы, но не позволяет понять, когда они появились, и не объясняет того, что здесь было причиной, а что было следствием.

Бабушка с внуком
© РИА Новости
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Для ответа на этот вопрос Эйме и ее коллеги создали компьютерную модель нескольких племен древних людей, самки в которых придерживались разных версий "гипотезы бабушки" и прочих стратегий размножения и ухода за потомством.

Наблюдая за ростом этих групп прото-людей, ученые следили за тем, как быстро росли или уменьшались их популяции и как различные факторы, в том числе продолжительность жизни, время наступления менопаузы, шансы умереть во время родов и другие физиологические характеристики, влияли на плодовитость самок и вероятность выживания их потомства.

Эти расчеты привели к достаточно необычному результату — оказалось, что ранняя менопауза и "институт" бабушек благотворно влияли на жизнь популяции только в том случае, если самки обладали достаточно хорошей памятью и интеллектуальными способностями, которые они могли применять для добычи пищи и ресурсов для себя и своих потомков. В других случаях ранний отказ от размножения и перенаправление ресурсов своим потомкам или никак не меняло общую плодовитость популяции, или даже уменьшало ее.

Пожилой мужчина. Архивное фото
© Fotolia / VadimGuzhva
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Соответственно, ученые предполагают, что и менопауза, и бабушки появились среди наших предков только тогда, когда они обрели способность мыслить и научились пользоваться своей памятью для того, чтобы эффективнее добывать ресурсы, опираясь на приобретенный опыт и навыки. Иными словами, бабушки появились относительно недавно в истории человечества, и другие древние люди могли не иметь подобных традиций.

Подобная взаимосвязь между бабушками и высоким интеллектом, как заключают Эйме и ее коллеги, хорошо объясняет то, почему бабушек не существует среди других долгоживущих видов млекопитающих, кроме китов, и почему тело человека дряхлеет с наступлением старости гораздо сильнее и быстрее, чем его ум и память.

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