Результаты анализов ДНК Сальвадора Дали станут известны в сентябре

ФИГЕРАС (Испания), 21 июл – РИА Новости, Елена Шестернина. Результаты анализа ДНК Сальвадора Дали для установления отцовства станут известны в первой половине сентября, заявили представители Фонда Гала-Сальвадор Дали.

В ночь с четверга на пятницу в театре-музее Сальвадора Дали в каталонском городе Фигерас прошла процедура эксгумации тела художника-сюрреалиста. Таким образом, было исполнено решение суда Мадрида, в конце июня удовлетворившего иск прорицательницы Пилар Абель Мартинес, утверждающей, что Дали ее отец. Суд пришел к выводу: единственный способ установить это – провести сопоставительный анализ ДНК. Для эксгумации пришлось поднимать полуторатонную плиту пола музея, под которой захоронен Дали, доставать гроб, эксгумировать тело и брать образцы. Анализом ДНК будет заниматься мадридский Институт токсикологии.

"Скорее всего, результаты будут известны в сентябре, возможно, в первую неделю", — заявил на пресс-конференции в Фигерасе руководитель Фонда "Гала-Сальвадор Дали" Хуан Мануэль Севильяно.

Саму процедуру эксгумации он считает "контрпродуктивной и немотивированной", поскольку "нет оснований считать обоснованными претензии Пилар Абель Мартинес". Он считает, что был другой вариант для установления отцовства – взять анализы ДНК официального отца истицы (то есть эксгумировать его тело) или ее брата, считают в фонде. Однако ответный иск фонда, поданный 30 июня, так и не был рассмотрен.

Теперь в Фонде рассматривают возможность потребовать возмещение расходов на проведение работ по эксгумации и взятию анализов, если экспертиза не подтвердит отцовство Дали.

"Мы рассматриваем возможность потребовать возмещение расходов по поводу судебной ошибки, если не будет подтверждено отцовство", — сообщил адвокат фонда Альберт Сегура. Если же анализы подтвердят, что Пилар Абель дочь Дали, то она теоретически "может претендовать на 25% наследства" художника, однако фонд уже не будет участвовать в этих судебных разбирательствах. "Это будет иск не против фонда, а против Испанского государства. Фонд не будет вовлечен в этот процесс", — сказал адвокат.