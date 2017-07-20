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РИА Наука
РИА Наука

СМИ: Элон Маск отказался от планов по посадке корабля Dragon на Марс

13:3720.07.2017
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© Flickr / SpaceXТак художник представил посадку космического корабля Dragon на МарсеТак художник представил посадку космического корабля Dragon на Марсе
© Flickr / SpaceX

МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Компания SpaceX прекратила разработку системы мягкой посадки для корабля Dragon, что говорит о возможном отказе стартапа Элона Маска от планов по посадке этого челнока на поверхность Марса в 2020 или 2022 году, сообщает интернет-издание SpaceNews.

"Принятие этого решение было крайне тяжелым для нас. С технической точки зрения, Dragon в принципе может осуществить подобную посадку, однако для этого потребуется очень мягкая посадочная площадка, так как мы убрали те ноги, которые раньше выдвигались из теплового экрана челнока", — заявил Маск, отвечая на вопросы журналистов на Конференции по развитию МКС в Вашингтоне.

Глава SpaceX Илон Маск рассказывает о планах по колонизации Марса. Архивное фото
© AP Photo / Refugio Ruiz
Илон Маск раскрыл планы SpaceX по колонизации Марса

В сентябре прошлого года Элон Маск, глава космического стартапа SpaceX, рассказал о масштабных планах по колонизации Марса силами его компании, результатом которой будет постройка "города-миллионника" на красной планете к концу текущего столетия.

Первым шагом на пути к реализации этой мечты должен стать запуск космического корабля Red Dragon – беспилотной капсулы, способной достичь Марса, после чего осуществить посадку на его поверхность или вернуться назад на Землю. В соответствие с планами Маска, первая такая капсула должна была быть запущена в 2020 или 2022 году, а пилотируемый полет на Марс должен был состояться в середине следующего десятилетия.

Впоследствии, сроки запуска Red Dragon несколько раз сдвигались вперед и назад, и сейчас SpaceX, по крайней мере формально, придерживается оригинальных планов – первый беспилотный полет Dragon к Марсу должен состояться в 2020 году, а первые "марсонавты" могут отправиться к красной планете в середине 2020 годов.

Глава SpaceX Илон Маск во время Международной астронавтической конференции. 27 сентября 2016
© AFP 2017 / Hector-Guerrero
Илон Маск планирует построить "город-миллионник" на Марсе

Как отмечает SpaceNews, первым шагом на пути реализации этой мечты Маска должно было стать создание новой версии челнока Dragon, который сможет не только приземляться на воду, спускаясь на парашютах, но и осуществлять мягкую посадку на твердый грунт, подобно разгонному блоку ракеты Falcon 9.

Решение этой задачи, как отметил Маск, оказалось неожиданно сложной вещью, особенно в контексте обеспечения безопасности экипажа. Вдобавок, последние исследования инженеров и ученых SpaceX показывают, что подобная стратегия посадки на Марс является неоптимальной с энергетической точки зрения, и что следующее поколение челноков и ракет стартапа будет использовать альтернативную систему посадки, расходующую топливо более экономно.

Так художник представил посадку космического корабля Dragon на Марсе
© Flickr / SpaceX
СМИ: SpaceX отодвигает время начала колонизации Марса

Отказ от создания системы посадки для Red Dragon, в свою очередь, или говорит о полном отказе SpaceX от этой миссии, или о значительной задержке в ее реализации. Это косвенно подтверждается тем, что Маск сейчас разрабатывает "обновленную" концепцию колонизации Марса, представленную в прошлом сентябре на Международном астронавтическом конгрессе в Гвадалахаре.

Эта концепция, как пояснил сам предприниматель, будет сфокусирована на создании универсальных космических кораблей, которые смогут одинаково эффективно решать задачи на орбите Земли и отправляться в полеты к Марсу. Это, как надеется Маск, поможет решить главную проблему колонизации Марса – накопить колоссальный объем средств, необходимых для реализации космических планов предпринимателя.

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