Ближайшие два пуска с Восточного пройдут в ноябре и декабре

ЖУКОВСКИЙ, 19 июл — РИА Новости. Ближайший пуск с космодрома Восточный состоится в ноябре, следующий пройдет в декабре, сообщил журналистам глава ВНИИЭМ Леонид Макриденко.

"Спутник "Метеор-М2.1" — планируем в ноябре запуск с Восточного", — сказал глава корпорации-производителя спутника на авиакосмическом салоне МАКС-2017, отметив, что доставка аппарата на космодром "будет в октябре".

По словам Макриденко, доставка двух аппаратов "Канопус" запланирована через две недели после "Метеора". "Канопус" будет запущен с космодрома Восточный в декабре", — добавил он.