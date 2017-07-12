МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Биологи нашли возможное объяснение тому, почему пожилые люди плохо и мало спят – их бессонница могла помогать популяциям наших предков спасаться от ночных и утренних атак хищников, говорится в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the Royal Society B.

"Многие пожилые люди часто ходят по врачам и жалуются, что они просыпаются очень рано и не могут заснуть. Возможно, что у них на самом деле нет никаких проблем, и что многие другие нарушения в работе организма, с которыми мы сегодня пытаемся бороться, на самом деле были полезны для наших предков и являются продуктом эволюции человека", — рассказывает Чарльз Нанн (Charlie Nunn) из университета Дьюка в Дареме (США).

Считается, что большинство животных сохраняет способность к размножению на протяжении всей своей взрослой жизни. Бесплодные пожилые особи не несут пользы для популяции, в силу чего продолжительность жизни большинства млекопитающих ограничена сроками их фертильности. Существуют и исключения из этого правила — в первую очередь, к числу таких млекопитающих относится человек и касатка.

На настоящий момент антропологи объясняют существование пожилых людей так называемой "гипотезой бабушки". В соответствии с этой теорией, пожилые женщины прекращают размножаться по эволюционным причинам — помогая своим дочерям выращивать и воспитывать детей, бабушка тем самым увеличивает шансы на дальнейшую передачу своих генов.

Нанн и его коллеги нашли новое подтверждение этой гипотезе и попутно выяснили, почему пожилые люди плохо спят, наблюдая за поведением нескольких групп пигмеев хадза – охотников-собирателей, проживающих на территории Танзании и застрявших в первобытно-общинном строе.

Заручившись поддержкой вождей нескольких племен, ученые раздали особые браслеты представителям нескольких групп хадза, которые отслеживали то, как и куда двигались их обладатели. Это позволило ученым проследить за распорядком дня хадза и понять, почему эти "первобытные" люди никогда не выставляют дозорных во время ночи, несмотря на то, они постоянно подвергаются угрозе нападения со стороны диких животных.

Как оказалось, хадза спали крайне неравномерно – часть из них ложилась спать рано, примерно в 8 часов вечера, и просыпалась в шесть утра, а другие мужчины и женщины ложились спать поздно, в 10-11 вечера, и просыпались в восемь утра. Благодаря этому практически в любой момент ночи хотя бы один член племени бодрствовал и мог предупредить товарищей о надвигающейся угрозе, что избавляло хадза от необходимости выставлять часовых.

Когда ученые сравнили между собой "сов" и "жаворонков", они обнаружили, что причина всего этого была достаточно проста – чем старше был представитель племени, тем меньше он спал и тем раньше он ложился спать и просыпался.

Благодаря подобным изменениям в распорядке дня, достаточно небольшое племя людей из 20-30 охотников, их жен, детей и стариков, имеет добровольных "часовых" на протяжении практически всей ночи за исключением короткого отрезка длиной в 18 минут, когда все его представители спят.

Как считают Нанн и его коллеги, это защищало наших предков от нападений ночных хищников, пытавшихся незаметно подкрасться к племени протолюдей. Поэтому старческие проблемы со сном на самом деле являются не расстройством, а особым эволюционным приспособлением, которое способствовало выживанию популяций древних людей ценой сна их самых старых членов, уже потерявших способность размножаться, но продолжающих приносить пользу для группы.