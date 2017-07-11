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РИА Наука
РИА Наука

Ученые: в глазах живут бактерии, защищающие их от инфекций

19:2711.07.2017
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© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина Так художник представил себе микробов, защищающих глаза от инфекцийТак художник представил себе микробов, защищающих глаза от инфекций
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина

МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. На поверхности глаз живут необычные микробы, защищающие их от заражения другими бактериями и вирусами, заявляют биологи в статье, опубликованной в журнале Immunity.

"Мы часто находим следы бактериальной ДНК на поверхности глаз, но никому раньше не удавалось доказать, что микробы действительно живут там. Вполне ведь возможно, что микробы просто "совершили экстренную посадку" на глаз и были убиты антибиотиками, содержащимися в слезах, или иммунными клетками. Поэтому открытие бактерии, которая живет там постоянно, стало сюрпризом для нас", — рассказывает Рэйчел Каспи (Rachel Caspi) из Института изучения глаза в Бетесде (США).

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© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина
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Тело человека содержит в себе примерно в 10 раз больше одноклеточных бактерий, грибков и прочих представителей микрофлоры, чем наших собственных клеток. Наблюдения последних лет показывают, что микрофлора может не только влиять на метаболизм человека и вероятность развития рака и других болезней, но и на его поведение.

Некоторые органы, такие как мозг, глаза и половые железы, являются "объектами стратегического назначения" для организма, изолированными от внешнего защищенными от проникновения туда и микробов и других потенциальных патогенов, и иммунных клеток. Как правило, их границы оберегает особый набор иммунных клеток, не пускающий через них патогены и при этом не проникающий внутрь и не вызывающий потенциально фатальных воспалений.

Глаза, как рассказывает Каспи, являются крайне интересным органом в этом отношении, так как они постоянно контактируют с внешней средой, откуда внутрь них могут проникнуть микробы и вирусы. По этой причине поверхность глаз постоянно "патрулируют" особые иммунные клетки, а жидкость, вырабатываемая слезными железами, содержит в себе гигантское количество антител и особых ферментов, растворяющих клеточные стенки бактерий. Нарушения в их работе приводят к развитию конъюнктивита и прочих инфекций глаз.

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© Fotolia / Alexander Raths
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Каспи и ее коллеги обнаружили, что в защите глаз от заражения участвует еще один компонент – бактерии Corynebacterium mastitidis, своеобразные микробы-телохранители, наблюдая за жизнью особой породы мышей, предрасположенной к развитию конъюнктивита.

Изучая содержимое слизистой оболочки их глаз, ученые пытались понять, что именно делает их предрасположенными к развитию воспалений и какие механизмы заставляют иммунные клетки "нарушать" неприкосновенный статус глаза и проникать внутри него.

Проводя эти исследования, ученые случайно натолкнулись на микроба, колонии которого постоянно живут на поверхности глаза и отвечают за "включение" иммунной реакции и борьбу с инфекцией.

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Эти бактерии, которые ученые назвали Corynebacterium mastitidis, живут внутри слизистой оболочки глаза и внутри слезных желез, стимулируя иммунную реакцию в тот момент, когда рядом с ними появляются "конкуренты" в виде других микробов, и подавляя ее тогда, когда угрозы для их существования нет.

Открыв этих микробов, биологи проверили, что произойдет, если высадить их на поверхность глаза мышей, живших в полной изоляции от окружающего мира и не имеющих своих собственных колоний Corynebacterium mastitidis. Как оказалось, появление этих микробов защищало их глаза от инфекции возбудителем гонореи и синегнойной палочки, попадание которых в глаз их сородичей из контрольной группы приводило к развитию слепоты.

Мама с ребенком на прогулке
© Fotolia / denys_kuvaiev
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Нарушения в жизни колоний этого микроба, а также сбои в "общении" иммунитета с ними, как считают ученые, могут объяснять то, почему некоторые люди чаще страдают от воспалений глаз и других болезней, а другие никогда не испытывают подобных проблем. По мнению Каспи, на поверхности глаз могут жить и другие микробы, поиском которых ученые займутся в ближайшее время.

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