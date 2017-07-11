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РИА Наука
РИА Наука

Ученые из России нашли в мускулах загадочные белковые "клубки"

16:4511.07.2017
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© Fotolia / KzenonМужчина поднимает гантелюМужчина поднимает гантелю
© Fotolia / Kzenon

МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Российские молекулярные биологи обнаружили в клетках мускулов загадочные "клубки" из белка титина, крупнейшей белковой молекулы в природе, похожие по своей структуре на бляшки бета-амилоида болезни Альцгеймера, говорится в статье, опубликованной в Journal of Biomolecular Structure and Dynamics.

"Титин разрушает многие стереотипы, которые сложились в науке. Многие факты об этом белке вызывают удивление даже у биологов. Когда мы говорим про функциональные амилоиды, то нам не верят. Стереотип о том, что амилоиды — это плохо, сломать сложно", — рассказывает Иван Вихлянцев из Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН, чьи слова приводит пресс-служба ИТЭБ.

Астронавт NASA Скотт Келли
© NASA
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Белок титин, или коннектин, считается сегодня самой длинной и сложной белковой молекулой в человеческом теле и в организме других живых существ. Его молекула в растянутом виде всего в 50 раз тоньше человеческого волоса, и она состоит из 244 отдельных блоков и примерно 38 тысяч звеньев-аминокислот. Наряду с миозином и актином, титин составляет основу человеческих и животных мускульных клеток.

Титин был открыт японскими учеными в конце 1970 годов, и с тех пор он постоянно привлекает внимание ученых тем, что разрушение титиновых волокон приводит к серьезным нарушениям в работе мускулов и их дистрофии. К примеру, примерно 10 лет назад Вихлянцев и его коллеги из Института медико-биологических проблем РАН обнаружили, что изменения в структуре молекул титина в космосе могут объяснять то, почему космонавты теряют мышечную массу и испытывают слабость при длительном обитании в космосе.

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Как рассказывает биолог, изучение титина осложняется его гигантскими размерами – на сегодняшний день ни одна научная группа так и не смогла получить полноценную молекулу этого белка и изучить ее структуру целиком. Только сейчас российские ученые начали создавать методики, позволяющие работать с отдельными молекулами этого белка и их комбинациями.

Изучая поведение свободных молекул титина в пробирках, Вихлянцев и его коллеги заметили, что они очень быстро соединяются друг с другом и формируют структуры, похожие на "клубки" бета-амилоида, соединенных друг с другом "обрезков" белка APP, накапливающихся внутри нервных клеток при развитии болезни Альцгеймера.

Мышь. Архивное фото
© Flickr / permuted
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Важное различие в данном случае заключалось в том, что молекулы титина, в отличие от бета-амилоида, не были повреждены и могли исполнять возложенные на них задачи, и форма их "бляшек" была разной. Это означает, что подобные клубки белка могут возникать внутри живых клеток и каким-то образом влиять на их работу.

Как именно они меняют свойства мускульных клеток, биологи пока не знают. Сейчас ученые предполагают, что объединение нитей титина в клубки помогает им избежать появления разрывов при высоких нагрузках на мышцы, и планируют проверить, так ли это в ходе последующих экспериментов.

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