Потепление российской Арктики "заморозило" США и Канаду, заявляют ученые

МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Аномально холодные зимы в последние годы в США и в Канаде оказались связаны с повышением среднегодовых температур в Арктике и перестройками в характере движения ветров над Тихим океаном, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Geoscience.

"Наши коллеги достаточно давно считали, что потепление Арктики приведет к тому, что флора Северного полушария начнет поглощать больше СО2, чем раньше. Это исследование показывает, что колебания температур в Арктике могут негативно влиять на рост флоры в далеких от севера уголках Америки, что может обнулить этот благоприятный для нас тренд", — комментирует открытие Ана Бастос (Ana Bastos), климатолог из Лаборатории климата и окружающей среды в Жиф-сюр-Иветте (Франция).

Арктика, наряду с горными ледниками, является одним из самых уязвимых регионов мира для глобального потепления, где среднегодовые температуры уже выросли на 6-7 градусов Цельсия за последние годы. Таяние ее льдов, как сегодня считают ученые, приведет в будущем к серьезным изменениям в круговороте течений и к необратимым изменениям в работе всего климата Земли в целом.

Одна из подобных перемен, носящих пока временный характер, была открыта Кевином Шефером (Kevin Schaefer) из университета Колорадо в Боулдере (США) и его коллегами из Кореи и США. Изучая климатические колебания в Арктике и на территории Северной Америки в последние 36 лет, климатологи обратили внимание на то, что необычно холодные зимы в США и Канады сопровождались аномально высокими температурами в российской части Арктики.

Пытаясь понять, как могла возникнуть подобная связь между двумя далекими регионами планеты, ученые проанализировали то, как менялся характер движения ветров и другие климатические факторы с 1979 года и по настоящее время, и попытались выделить те из них, которые могли объединять изменения в климате Арктики и умеренных широт США.

Как оказалось, потепление Арктики привело к тому, что над территорией Аляски и Берингова моря возникли антициклоны и области высоким давлением, препятствовавшие движению потоков теплого воздуха со стороны Тихого океана в сторону континентальных районов США и Канады и способствовавшие установлению аномально холодной погоды во время зимы.

Каждый раз, когда это происходило, средние температуры воздуха на юге Канады и в северной части США падали на 1-1,5 градуса Цельсия, Калифорния, Мексика и центральные регионы США лишались примерно 65 миллиметров осадков, а растения начинали поглощать на 14% меньше углекислоты из-за аномально холодных зим и весенних сезонов.

Дополнительно от этого страдала и экономика США и Канады, так как уровень урожайности сельскохозяйственных культур упал в среднем на 1-4% за последние годы из-за потепления Арктики. Сильнее всего от этого пострадали Техас и южные провинции Канады, где выращивается соя, пшеница и кукуруза.

В будущем, как считают ученые, связь между потеплением Арктики и морозами в США только усилится, что может обнулить все плюсы от роста в продуктивности растений, связанных с повышенной концентрацией СО2 в атмосфере и высокими летними температурами. Это, в свою очередь может ускорить глобальное потепление и сделать зимы в США и Канаде еще более холодными.