Так художник представили себе то, как иммунная система вырабатывает реакцию на вирусы

Так художник представили себе то, как иммунная система вырабатывает реакцию на вирусы

МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Биологи открыли необычный тип иммунных клеток, главная задача которых заключается в том, чтобы заразиться вирусом, погибнуть и распространить сведения о нем среди других компонентов иммунитета, говорится в статье, опубликованной в журнале Science Immunology.

"Мы обнаружили, что существует особый подтип дендритных клеток, в которые вирусы легко проникают и которые достаточно активно производят фрагменты вирусных частиц. Другой тип дендритных клеток подхватывает эти фрагменты и использует их для обучения Т-клеток борьбе с этим вирусом. Подобное "разделение труда" объясняет то, как работает иммунитет и почему вакцины защищают нас от инфекций", — рассказывает Каролина Палуцка (Karolina Palucka) из Института Бэйлора в Далласе (США).

Так называемые дендритные клетки являются своеобразной первой линией обороны организма против незнакомых ему бактериальных и вирусных инфекций. Они живут на всех слизистых оболочках и на стенках кровеносных сосудов и являются первыми, кто контактирует со всеми патогенами, проникающими в организм извне.

Их работа заключается в "проглатывании" и изучении вирусных частиц с последующей передачей критически важной информации о них в Т-клетки для выработки антител. При этом главной загадкой их существования, как отмечает Палуцка, было то, как они при этом не гибнут и не заражаются.

Существует как минимум один тип вируса – ВИЧ – который умеет проникать в дендритные клетки и использовать их для "путешествия" в другие части иммунной системы или в качестве "бункера" для защиты от антиретровирусных препаратов. По этой причине ученые сегодня активно изучают то, как работают такие клетки и ищут пути того, как их работой мы могли бы управлять.

Палуцка и ее коллеги выяснили, что механизм работы этих клеток на самом деле является предельно простым. Ученые обнаружили, что дендритные клетки можно разделить на две подгруппы – обычные и особые "клетки-камикадзе".

Последние, как обнаружили биологи, не сопротивляются заражению вирусом и способствуют его размножению внутри себя, активно выделяя фрагменты вирусных частиц во внешнюю среду. Через некоторое время они умирают и распадаются на части, выделяя как полноценные, так и поврежденные вирусы.

Эти фрагменты вирусных оболочек и белков подхватывают дендритные клетки второго типа, которые анализируют их и передают информацию о них в Т-клетки, которые, в свою очередь, вырабатывают антитела и заставляют всю остальную часть иммунной системы атаковать ВИЧ или грипп.

Почему вирусы атакуют "камикадзе", а не обычные дендритные клетки, представляющие реальную угрозу для них? Дело в том, что в этих клетках присутствует особая система защиты, белок RAB15, который не позволяет вирусу "склеить" себя с их оболочкой и проникнуть внутрь. Подобное вещество отсутствует внутри "клеток-камикадзе", благодаря чему вирусы проникают в них гораздо чаще и быстрее, чем в остальные дендритные клетки.

Открытие этой системы, как надеются ученые, поможет нам понять, как ретровирусы, в том числе и вирус иммунодефицита, "обманывают" иммунную систему и безнаказанно распространяются по организму, и как это можно предотвратить.