SpaceX повторит попытку запуска спутника Intelsat 35 на носителе Falcon 9

ВАШИНГТОН, 5 июл – РИА Новости. Компания SpaceX в среду повторит попытку запуска коммуникационного спутника Intelsat 35 на ракете-носителе Falcon 9 после того, как старт дважды был аварийно отменен за секунды до запуска, сообщила компания Intelsat.

"После полного анализа всех показателей SpaceX подтвердила, что мы готовы к старту сегодня вечером", — сообщила компания на своей странице в Twitter. Расчетное время старта ракеты-носителя со спутником с космодрома на мысе Канаверал — 19:37 среды по времени восточного побережья США (02:37 мск четверга, 6 июля).

В понедельник (вечер воскресенья, 2 июля, в США) запуск ракеты со спутником был отменен за девять секунд до старта. Как сообщили в SpaceX, это произошло из-за сбоя в программном обеспечении контроля и навигации ракеты. Вторая попытка запуска также была автоматически остановлена за 10 секунд до старта.

Ранее глава SpaceX Илон Маск заявил, что специалистам компании понадобятся сутки на анализ всех телеметрических данных ракеты и пусковой площадки, после чего компания осуществит новую попытку запуска.

Intelsat 35e, созданный компанией Boeing для спутникового оператора Intelsat, предназначен для передачи сигналов над территорией Южной и Северной Америки, странами Карибского бассейна, Атлантикой, Европой. Срок работы аппарата весом 7,5 тонн рассчитан на 15 лет.