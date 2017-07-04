В РАН рассказали, как опыт атомного проекта СССР поможет развитию России

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Реализация положений стратегии научно-технологического развития РФ, призванных ответить на основные современные вызовы, стоящие перед Россией, в приоритетном порядке потребует усиления отечественной фундаментальной науки, в том числе ее организационной, кадровой и финансовой составляющих и потому будет сравнима с атомным проектом СССР, считает заместитель президента Российской академии наук, член-корреспондент РАН Владимир Иванов.

"Без современных технологий мы не обеспечим ни качество жизни населения, ни оборону и безопасность страны, ни многое другое. Объем задач, поставленных в стратегии, таков, что он требует изменения всех подходов к финансированию, к организации работ, как было в атомном проекте. Надо будет обеспечить сквозной цикл – от фундаментальной науки до конечного результата", — сказал Иванов во вторник на пресс-конференции в Москве.

"Реализация стратегии будет зависеть от того, как все будет организовано – в том числе, какие будут подобраны кадры, профессионалы, которые имеют опыт работы и понимают, о чем идет речь. В атомном проекте слово ученых было законом, а помогали им хорошие организаторы и хозяйственники", — отметил Иванов.

Он коснулся финансовой составляющей реализации стратегии. "Тех денег, которые сейчас заложены, для решения таких задач не хватит", — сказал Иванов. Выходом из ситуации, по его словам, может стать развитие комплексных научно-технологических программ, нацеленных на решение конкретных задач в формате проектов полного цикла. "Это уже ориентированные фундаментальные исследования, которые дают результат. Здесь в пример опять можно привести атомный проект, когда Академия наук работала в штатном режиме, но было выделено финансирование на проведение специальных исследований в интересах освоения атомной энергии", — добавил Иванов.

Наконец, надо уйти от существующей громоздкой системы управления наукой, чтобы облегчить процедуры принятия решений и их выполнения, отметил Иванов.

Атомный проект, целью которого было создание в кратчайшие сроки советского ядерного оружия, считается первым и вместе с тем самым крупным и самым важным научно-технологическим проектом в отечественной истории, реализованным с помощью программно-целевого подхода. Главными особенностями атомного проекта были концентрация в нем научной элиты страны, определение самими учеными путей решения поставленных задач и их обеспечение в обязательном порядке всеми необходимыми ресурсами со стороны государства — в том числе организационными, кадровыми, финансовыми. Решения в рамках атомного проекта принимались оперативно, с минимальной степенью бюрократизированности.

Стратегия научно-технологического развития России до 2035 года была утверждена президентом РФ 1 декабря 2016 года. Документ определяет, как разработки российских ученых помогут ответить на возникающие большие вызовы для страны.

В стратегии обозначено семь таких вызовов. Это новые внешние, в том числе военные, угрозы национальной безопасности России; исчерпание возможностей экономического роста России, основанного на экстенсивной эксплуатации сырьевых ресурсов; демографические проблемы, увязанные с новыми социальными и медицинским проблемами, в том числе угрозами появления новых и возврата исчезнувших инфекций.

К большим вызовам также отнесены потребность в обеспечении продовольственной независимости и безопасности России; качественное изменение характера глобальных и локальных энергетических систем; необходимость укрепления позиций России в освоении мирового пространства; возрастание антропогенных нагрузок на окружающую среду до масштабов, угрожающих воспроизводству природных ресурсов.