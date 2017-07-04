Правительство пошло навстречу РАН по вопросу выборов главы Академии наук

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Правительство РФ поддержало позицию Российской академии наук относительно законодательной нормы, касающейся числа возможных кандидатов на выборах президента РАН, сообщил журналистам член президиума Академии наук академик Валерий Черешнев.

Ранее ряд СМИ сообщил, что подготовлен проект официального отзыва кабинета министров на законопроект, по которому порядок избрания президента РАН ужесточался. Авторы законопроекта предлагали выбирать главу Академии наук из не более чем трех кандидатов. По данным СМИ, правительство рекомендовало Госдуме исключить из законопроекта ограничение на количество кандидатов в президенты РАН, которых разрешено согласовывать правительству.

"Да, это (положение — ред.) убрали — то, что могло быть не более трех кандидатов", — подтвердил Черешнев на пресс-конференции в Москве.

"Это то, что просили академики. Взаимопонимание было найдено", — добавил он.