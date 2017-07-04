Зонды НАСА получили снимки сотен очагов пожаров в Восточной Сибири

МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Климатические спутники НАСА получили новые фотографии лесных пожаров в Восточной Сибири, чье число уже превысило прошлогодние значения, но чья площадь пока уступает масштабам возгораний прошлым летом, сообщает Институт космических исследований НАСА имени Годдарда.

Каждый год леса практически на каждом континенте Земли становятся жертвами массовых пожаров, вызванных как природными процессами, так и неосторожными и даже целенаправленными поступками людей. К примеру, одной из причин возникновения пожаров в Забайкалье два года назад стали жители региона, разводившие костры в лесах региона и сжигавшие траву вокруг своих дач.

Как показывают новые снимки, полученные прибором MODIS на борту климатического спутника Terra, число пожаров в Якутии и Забайкалье в этом году уже достигло рекордной отметки – 1287 очагов возгораний, что примерно на две сотни пожаров больше, чем в аналогичный период времени в 2016 году.

Общая их площадь, как показывает статистика НАСА и Департамента лесного хозяйства по ДФО, составляет сегодня около 80 тысяч гектар, и самая сложная ситуация сейчас наблюдается в Якутии и в Хабаровском крае, где горит или горело около 37 тысяч гектар леса. Схожая ситуация наблюдается в Забайкалье, где горит около 33 тыясч гектар леса. Свыше 100 очагов пожара остается непотушенными.

С другой стороны, общая площадь пожаров в России в этом году сократилась почти в два раза – к началу июля этого года пожарами было охвачено в общей сложности около 436 тысяч гектар леса, тогда как в прошлом году к этому времени горело свыше миллиона гектар леса.