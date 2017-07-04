США
4.074 июля04:19МСК
USD58.97-0.42
EUR67.20-0.61
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Астрономы: Солнцу грозит постоянное снижение активности

04:0004.07.2017
0660
© Инфографика . Алина ПолянинаВспышка на солнце (анимация)Вспышка на солнце (анимация)
© Инфографика . Алина Полянина

МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Наблюдения за "солнцетрясениями" показывают, что уровень магнитной активности в недрах Солнца в последние годы заметно снизился и достиг рекордно низких значений, указывающих на потенциально необратимые изменения в работе его недр, говорится в статье, опубликованной в журнале MNRAS.

"Последние пики активности Солнца были рекордно низкими, и в ходе текущего цикла его минимум был необычно длинным. Будет очень интересно следить за тем, если минимум следующего цикла будет таким же, как в прошлый раз, или он вернется к норме. Даже если это произойдет и этот "штиль" на Солнце будет единичным событием, нам все равно будет интересно узнать то, почему он возник", — рассказывает Ивонна Элсворт (Yvonne Elsworth) из университета Бирмингема (Великобритания).

Солнечная активность определяется по количеству пятен и вспышек на Солнце, связанных с изменениями магнитного поля светила. Цикл солнечной активности — от максимума до максимума — длится примерно 11 лет. В годы активного Солнца усиливаются и учащаются магнитные бури, которые могут вызывать как технические проблемы, так и недомогания у людей, чаще наблюдаются полярные сияния.

Солнце, архивное фото
© Fotolia / cglightNing
Пульс Солнца падает: впадает ли оно в спячку?

Как объясняют ученые, до недавнего времени Солнце находилось в фазе так называемого "Великого солнечного максимума", в ходе которого активность светила была несколько выше многолетней нормы. Однако нынешний 24-й цикл, начавшийся в январе 2008 года, оказался рекордно слабым, и одно время астрономы опасались того, что светило впадает в "спячку", однако возобновление его активности в 2015 году частично развеяло эти подозрения.

Элсворт и ее коллеги нашли первые свидетельства того, что внутри Солнца могут происходить фундаментальные изменения в том, как работает его магнитное поле, порождающее пятна и вспышки активности, изучая данные по "солнцетрясениям", которые бирмингемская обсерватория BiSON собирала с 1985 года по нынешний день.

Пятно на Солнце, снимок с телескопа ALMA
© Фото : ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)
Телескоп ALMA заглянул внутрь пятен на Солнце

За этот период, как рассказывают ученые, три цикла солнечной активности сменили друг друга, один из которых, 22-ой, был "нормальным", а два последних – неожиданно слабыми. Наблюдая за тем, как акустические волны, порождаемые процессами в верхних слоях Солнца, распространяются по его недрам, ученые пытались понять, поменялся ли характер работы магнитных полей в его недрах и манера движения потоков плазмы, порождающих эти поля.

Как показали эти наблюдения, в недрах Солнца действительно происходит что-то непонятное, следы чего не исчезали полностью с началом каждого нового солнечного цикла. К примеру, снимки и данные с BiSON показывают, что толщина слоя, где рождаются приповерхностные магнитные поля, с каждым новым циклом уменьшалась, что повлияло на поведение пятен на поверхности светила.

Кроме того, изменилось и то, как движется поверхность Солнца – в последние два цикла вращение светила замедлилось в его приполярных регионах, расположенных в районе 60 параллели южной и северной широты.

Макет Солнечной системы
© NASA
Ученые: следующий солнечный минимум может "остудить" Сибирь и Америку

Почему это произошло, астрономы пока не знают, как и того, будет ли это продолжаться в ходе следующего цикла активности, который начнется через два года, в 2019 году. Сейчас число пятен на Солнце постепенно падает, и ученые ожидают, что их число опять может достичь рекордно малых значений.

Если тренды 24 цикла повторятся, то тогда, как считает Элсворт и ее коллеги, вполне возможно наступление некого аналога Маундеровского минимума, периода аномального спокойствия на Солнце в 1645-1715 годах, с существованием которого связывают длительный период похолодания климата в начале Нового времени.

Комментировать
+
РИА Наука
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена