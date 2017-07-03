Ученые из России раскрыли побочные эффекты нового вида иммунотерапии рака

МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Российские и американские биохимики доказали, что новый тип иммунотерапии рака, заставляющей клетки опухоли включить внутренний "антивирус", действительно работает, но при этом имеет серьезный побочный эффект, говорится в статье, опубликованной в журнале Cutting Edge: The Journal of Immunology.

"Данный вид терапии является перспективным и весьма эффективным, в том числе благодаря прямой инъекции ДНК в опухоль. Однако полученные нами данные указывают на необходимость пересмотра STING-таргетной иммунотерапии с учётом ее возможных эффектов на T-клетки. Так, смерть Т-клеток может являться нежелательным эффектом такой терапии, либо, напротив, ее целью", — заявил Александр Полторак из Петрозаводского государственного университета, чьи слова приводит пресс-служба Российского научного фонда.

В последние годы молекулярные биологи и медики начали возлагать особые надежды на так называемую иммунотерапию при борьбе с раком, аллергией, диабетом и другими пока неизлечимыми заболевания. Она очень проста по своей сути – ученые пытаются "натравить" иммунитет человека на раковые клетки, используя различные антитела, живых микробов и ряд других необычных "приманок".

На сегодняшний день уже существует несколько видов иммунотерапии, успешно прошедших клинические испытания и одобренных регулирующими органами США и ряда других стран. Большая часть из них представляет собой синтетические антитела, которые устроены таким образом, что они цепляются за раковые клетки и делают их "видимыми" для иммунной системы.

Полторак и его коллеги изучали работу недавно открытой клеточной системы STING, своеобразного внутриклеточного "антивируса", который, как предполагают многие ученые, может послужить основой для новых типов иммунотерапии, способных уничтожать рак без серьезных побочных эффектов.

Система STING является последней линией защиты клетки от вирусных и бактериальных заражений, которая включается в тот момент, когда микроб или другой патоген уже проник внутрь нее. Ее включение приводит к тому, что клетка начинает вырабатывать большое количество интерферонов – особых белковых молекул, нейтрализующих вирусы и бактерии.

Они присоединяются к поверхности самой клеток и ее "соседок" и формируют своеобразный "санитарный кордон", не дающий вирусам и микробам распространяться дальше. Молекулы интерферонов, в свою очередь, привлекают внимание клеток иммунной системы, которые начинают бороться с инфекцией.

Это свойство системы STING, как отмечают Полторак и его коллеги, заставило многих биологов считать, что ее принудительное включение в раковых клетках может сделать их "видимыми" для иммунной системы и заставить ее атаковать опухоль. Первые опыты на животных показали, что это действительно так, однако вопрос безопасности такой терапии оставался открытым.

Изучая реакцию самих иммунных клеток на активизацию системы STING, команда Полторака заметила нечто необычное. Так называемые Т-клетки, главные "дирижеры" активности иммунной системы, не только начинали выделять интерфероны при включении этой системы, но и погибали в больших количествах из-за активизации апоптоза, клеточной программы "самоубийства".

С одной стороны, подобный побочный эффект является негативной вещью, так как он ведет к ослаблению иммунной системы в долгосрочном плане. С другой стороны, его можно использовать для уничтожения "взбунтовавшихся" Т-клеток и других компонентов иммунной системы, чья работа по каким-то причинам нарушена, заключают авторы статьи.