В ДВФУ запатентовали технологию укрепления композитной арматуры мхом

ВЛАДИВОСТОК, 3 июл – РИА Новости. Ученые в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) во Владивостоке разработали и запатентовали технологию создания более прочной композитной арматуры с использованием углеродных нанотрубок из мха, сообщает вуз.

Технологию разработали директор Инженерной школы ДВФУ Александр Беккер и научный сотрудник международного научно-образовательного центра "R&D центр "Арктика" Андрей Уманский.

"Бетонные изделия с композитной арматурой имеют высокую деформативность и большую ширину раскрытия трещин по сравнению с образцами со стальной арматурой. Инженеры ДВФУ решили укрепить структуру композитной арматуры с помощью нанотехнологий. Основой новой арматуры служит множество высокопрочных непрерывных волокон", — говорится в сообщении.

Отмечается, что новая арматура с нанотрубками отличается повышенным сопротивлением при растяжении – на 75-97% выше обычной, а также она более упруга при сжатии и растяжении — на 7-15% выше.

Нанотрубки производятся из мха сфагнума бурого (Sphagnum fuscum), который растет на болотах нижнего Приамурья. Этот мох используют в строительстве благодаря своей низкой теплопроводности и устойчивости к разложению.