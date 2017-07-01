Спутники и беспилотники будут отслеживать падение частей ракет в Казахстане

АЛМА-АТА, 1 июл – РИА Новости, Михаил Егорин. Казахстанская и российская стороны примут комплекс мер для недопущения повторения случаев гибели людей после падения отделяющихся частей ракет-носителей на территории республики, сообщает пресс-служба министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана.

Из-за жары и сильного ветра в месте падения боковых блоков ракеты-носителя "Союз-2.1а", запущенной 14 июня с космодрома Байконур, в 50 километрах от города Жезказган произошел степной пожар. После порыва ветра пламенем накрыло автомобиль КамАЗ, в котором находились два гражданина Казахстана, сотрудники АО "ВПК "НПО Машиностроения", выполнявшие работы по сбору отделяемых частей ракет-носителей. В результате пожара погиб водитель и пострадал слесарь механосборочных работ. В субботу слесарь скончался в реанимации.

"Во избежание повторения подобных инцидентов, российскими и казахстанскими специалистами будет предпринят ряд мер. В частности, к мониторингу обстановки в районах падения отделяющихся частей ракет-носителей будут привлекаться средства дистанционного зондирования Земли, планируется проводить съемку районов со спутников до и сразу после пуска, с целью своевременного обнаружения обломков ракетно-космической техники", — говорится в сообщении министерства.

Уточняется, что одновременно с послепусковым облетом района падения российские предприятия будут применять беспилотные летательные аппараты для контроля обстановки, выявления возможных угрожающих факторов.

Также планируется, что усилится взаимодействие подразделений комитета по ЧС МВД Казахстана, Аэрокосмического комитета Казахстана совместно с российскими специалистами, силы и средства которых будут в обязательном порядке привлекаться к работам в районе падения.

Представителями АО "ВПК "НПО машиностроения" будет проведено дооснащение наземной поисковой группы путем привлечения дополнительной пожарной и специальной техники. Кроме того, принят ряд организационных мер, пересмотрена нормативная документация, регламентирующая порядок работы в районах падения.