Бактерии микрофлоры могут управлять эмоциями женщин, заявляют ученые

МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Наблюдения за поведением женщин и анализ их микрофлоры показали, что особенности видового состава микробов в их кишечнике могут влиять на их склонность к развитию депрессии и на проявление других эмоций, говорится в статье, опубликованной в издании Psychosomatic Medicine: Journal of Biobehavioral Medicine.

Тело человека содержит в себе примерно в 10 раз больше бактерий, грибков и прочих представителей микрофлоры, чем наших собственных клеток. Наблюдения последних лет показывают, что микрофлора может влиять не только на метаболизм человека и вероятность развития рака и других болезней, но и на его поведение.

К примеру, год назад американские биологи обнаружили, экспериментируя на мышах, что развитие аутизма может быть связано с отсутствием одного вида микробов, бактерий Lactobasillus reuteri в кишечнике детей и их матерей. Кроме того, российские биологи уже неоднократно высказывали предположения, что микрофлора может влиять на более сложные поведенческие реакции, влияя на уровень гормонов и сигнальных молекул нервной системы.

Кирстен Тиллиш (Kirsten Tillisch) из университета Калифорнии в Лос-Анджелесе (США) раскрыла необычную связь между поведением женщин и их микрофлорой, наблюдая за работой мозга четырех десятков добровольцев, согласившихся пройти ряд тестов по проверке их эмоциональных реакций.

Перед тестом Тиллиш и ее коллеги просили женщин сдать все анализы, в том числе и образцы их микрофлоры, особенности в чьем видовом составе ученые пытались сопоставить с различиями в реакции женщин на разные эмоциональные стимулы и с различиями в структуре их мозга.

Как оказалось, такие взаимосвязи действительно существовали. К примеру, у женщин, в чьей микрофлоре наблюдалось большое количество микробов из рода Bacteroides, серое вещество в передней части коры их мозга было более плотным и толстым, чем у остальных участниц исследования, и их гиппокамп, центр памяти, был заметно больше.

Подобные женщины, как рассказывает Тиллиш, были менее склонны проявлять эмоции и к тому же реже впадали в панику и депрессию. С другой стороны, у женщин, в микрофлоре которых было много микробов из рода Prevotella, отличались повышенной эмоциональностью и большим числом связей между теми регионами мозга, которые отвечают за обработку информации, исходящей из органов чувств.

Такие женщины, по словам авторов открытия, отличались повышенной уязвимостью к депрессии, подавленному настроению и были более раздражительными, чем другие участницы опытов. Кроме того, их центр памяти хуже реагировал на эмоциональные стимулы, связанные с неприятными для них событиями и персонами.

Подобные результаты, как считает Тиллиш, указывают на то, что состав микрофлоры действительно может быть связан с тем, как ведет себя человек, как работает и даже как устроен его мозг. Пока не понятно, что здесь является причиной, а что является следствием — ученые планируют узнать, влияют ли микробы на мозг, или мозг – на видовой состав микрофлоры, в ходе дальнейших, более масштабных экспериментов.