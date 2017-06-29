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РИА Наука
РИА Наука

Засор в топливных баках модуля для МКС устранят с помощью спецустановки

12:4329.06.2017
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкРабочие в цехе космического научно-производственного центра имени ХруничеваРабочие в цехе космического научно-производственного центра имени Хруничева
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости, Александр Ковалёв. Засор в баках топливной системы Многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) будет устранятся с помощью специальной установки, которая уже изготавливается, сообщил в интервью РИА Новости Дмитрий Панов, генеральный директор НПО "Техномаш" — головного предприятия госкорпорации "Роскосмос" по реализации Федеральной космической программы в области новых технологий.

Ранее сообщалось, что запуск МЛМ на Международную космическую станцию (МКС) был в очередной раз перенесен с конца 2017 года на 2018 год из-за засорения, обнаруженного в топливной системе. Решить проблему без разрезки топливных баков модуля оказалось нереальным.

Ракета-носитель Протон-М упала и взорвалась после старта, 2013 год
© РИА Новости / Юрий Алисеенко
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Нештатные ситуации c российскими космическими аппаратами в 2012-2016 годах
"Совместно со специалистами Центра имени Хруничева (разработчик МЛМ) мы рассматриваем все возможные варианты доведения топливных баков до требований документации. Сложность конструкции баков не позволяет проводить такие операции без разрезки, и поэтому разработана методика очистки топливных баков, спроектирована установка для очистки, она уже изготавливается. Все работы идут по графику", — отметил Панов.

Пуски "Протонов" были приостановлены 9 июня 2016 года, когда при выводе на орбиту спутника Intelsat-31 неожиданно возникли отклонения в работе второй ступени "Протона": ее двигатель выключился преждевременно. Благодаря оперативному изменению программы работы третьей ступени и разгонного блока "Бриз-М" космический аппарат вывести на орбиту все-таки удалось. Позже комиссия экспертов "Роскосмоса" пришла к выводу об имеющих место отдельных дефектах при сборке двигателей на "Воронежском механическом заводе" (ВМЗ).

Затем генеральный директор НПО "Энергомаш" Игорь Арбузов сообщил в интервью РИА Новости, что все дефектные двигатели РД-0210/0211 и РД-0213/0214 в количестве 71 единицы для вторых и третьих ступеней ракет-носителей "Протон" были возвращены обратно на ВМЗ. Согласно заключениям специалистов "Роскосмоса", при пайке компонентов на предприятии использовался припой, не соответствовавший технической документации.

Читайте полный текст интервью >>

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