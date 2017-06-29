Засор в топливных баках модуля для МКС устранят с помощью спецустановки

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости, Александр Ковалёв. Засор в баках топливной системы Многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) будет устранятся с помощью специальной установки, которая уже изготавливается, сообщил в интервью РИА Новости Дмитрий Панов, генеральный директор НПО "Техномаш" — головного предприятия госкорпорации "Роскосмос" по реализации Федеральной космической программы в области новых технологий.
Ранее сообщалось, что запуск МЛМ на Международную космическую станцию (МКС) был в очередной раз перенесен с конца 2017 года на 2018 год из-за засорения, обнаруженного в топливной системе. Решить проблему без разрезки топливных баков модуля оказалось нереальным.
Пуски "Протонов" были приостановлены 9 июня 2016 года, когда при выводе на орбиту спутника Intelsat-31 неожиданно возникли отклонения в работе второй ступени "Протона": ее двигатель выключился преждевременно. Благодаря оперативному изменению программы работы третьей ступени и разгонного блока "Бриз-М" космический аппарат вывести на орбиту все-таки удалось. Позже комиссия экспертов "Роскосмоса" пришла к выводу об имеющих место отдельных дефектах при сборке двигателей на "Воронежском механическом заводе" (ВМЗ).
Затем генеральный директор НПО "Энергомаш" Игорь Арбузов сообщил в интервью РИА Новости, что все дефектные двигатели РД-0210/0211 и РД-0213/0214 в количестве 71 единицы для вторых и третьих ступеней ракет-носителей "Протон" были возвращены обратно на ВМЗ. Согласно заключениям специалистов "Роскосмоса", при пайке компонентов на предприятии использовался припой, не соответствовавший технической документации.