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РИА Наука
РИА Наука

Физики из Канады и России создают "многомерный" квантовый компьютер

22:1828.06.2017
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© Фото : Университет ИТМОРоберто Морандотти, профессор Университета ИТМОРоберто Морандотти, профессор Университета ИТМО
© Фото : Университет ИТМО

МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Физики из России и Канады создали первый кремниевый чип, способный и хранить в себе и манипулировать многомерными кубитами, элементарными ячейками квантовой памяти, что позволит упростить архитектуру квантовых компьютеров и ускорить их создание, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature.

"На данный момент мы научились управлять десятью частотами. В системе из двух фотонов это обеспечило стомерность квантовых состояний. Повышая точность изготовления резонатора и электроники, отвечающей за разложение спектра, можно будет работать почти с сотней различных цветов. Именно такая тонкая настройка позволит нарастить число квантовых состояний системы”, – рассказывает Роберто Морандотти (Roberto Morandotti), профессор Университета ИТМО в Санкт-Петербурге.

Кубиты представляют собой одновременно и ячейки памяти, и вычислительные модули квантового компьютера, которые могут одновременно хранить в себе и логический ноль, и единицу благодаря законам квантовой физики. Объединение нескольких кубитов в единую вычислительную систему позволяет очень быстро решать математические или физические задачи, поиск ответа на которые при помощи перебора заняло бы время, сопоставимое со сроками жизни Вселенной.

Алексей Федоров, физик из Российского квантового центра
© Фото : РКЦ
Физики из МФТИ и РКЦ "утрамбовали" квантовый компьютер

Как рассказывал РИА "Новости" Алексей Устинов, один из ведущих ученых Российского квантового центра, физики быстро научились изготовлять одиночные кубиты, способные жить достаточно долго для ведения вычислений. С другой стороны, попытки объединить несколько кубитов сталкиваются сегодня с большими трудностями из-за того, что записать и считать данные из них не так просто, как изначально казалось.

По этой причине, многие ученые, в том числе и ряд физиков из России, сегодня идут иным путем – они не соединяют несколько кубитов в единую сеть, а пытаются "утрамбовать" большое количество "ячеек" квантовой информации внутри одного кубита.  Условно говоря, такие кубиты, которые ученые называют кудитами или кутритами, могут хранить в себе не один спектр значений, а два, три или даже больше.

Морандотти и его коллеги из зарубежных вузов и научных учреждений нашли радикальное решение этой проблемы, создав чип, позволяющий "утрамбовывать" практически неограниченное количество квантовых данных в пары запутанных фотонов, и считывать их при необходимости.

Модель атома
© Fotolia / montebell
"Заблудившиеся электроны" помогут ученым из РФ создать квантовый компьютер

Этот чип, как рассказывают ученые, представляет собой микрорезонатор – полое кремниевое кольцо, внутри которого свет будет двигаться по кругу, отражаясь от стенок. Их можно построить таким образом, что определенные импульсы будут усиливаться, а другие – гаситься, что и позволяет получать лазерные импульсы с "гребенчатым" спектром, который удобно использовать для кодирования отдельных "ячеек" памяти.

Благодаря этому количество значений, кодируемых в подобном световом кубите, будет зависеть только от того, насколько точно наши приборы могут видеть эту световую "расческу" и различать ее отдельные "зубья".

Канадо-украинский физик Александр Загоскин
© Фото : предоставлено РК
Квантовые покемоны: физик Александр Загоскин о квантовых компьютерах

Помимо создания квантовых компьютеров, подобные же резонаторы и системы кодирования сигнала можно применять и для других целей – передачи "запутанных" фотонов на большие расстояния и работы сверхточных квантовых "линеек". В качестве демонстрации ученые выработали пары запутанных фотонов и передали их на расстояние в 24 километра, используя обычное оптическое волокно.

Главной проблемой подобных "многоуровневых" кубитов, как признают физики, является то, что частицы света могут периодически "теряться" при передаче на большие расстояния, что накладывает жесткие ограничения на максимальное число частиц, способных одновременно участвовать в вычислениях. С другой стороны, эта проблема нивелируется тем, что ученые теперь могут обходить это ограничение, повышая уровень "многомерности" кубитов.

Денис Сукачев, физик из Российского квантового центра
© Личный архив Дениса Сукачева
Физик рассказал, как ученые превращают алмазы в квантовые компьютеры

"Объединив на одном чипе генерацию многомерных запутанных фотонов с их сверхбыстрой обработкой, мы показали, что квантовыми системами можно управлять посредством стандартных телекоммуникационных элементов, таких как модуляторы и частотные фильтры. Это упростит развитие и распространение технологии", – заключает Хосе Азана (Jose Azana), коллега Морандотти по Национальному исследовательскому научному институту Канады в Квебеке.

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