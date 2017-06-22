Ученые: парацетамол нарушает развитие мальчиков в утробе матери

МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Датские биологи обнаружили, что употребление парацетамола во время беременности может нарушать работу генов и белков зародыша, связанных с развитием "мужских" программ поведения и гормонов, говорится в статье, опубликованной в журнале Reproduction.

"Лично мне кажется, что все люди должны думать, прежде чем принять ту или иную таблетку. Сегодня мы постоянно принимаем парацетамол и забываем, что у него, как и у всех остальных лекарств, есть побочные эффекты. С другой стороны, если вы болеете, то вам, конечно, стоит принимать подходящие для лечения препараты. В любом случае, больной организм матери вредит зародышу больше, чем парацетамол", — заявил Дэвид Кристенсен (David Kristensen) из университета Копенгагена (Дания).

В последние десять лет ученые начали активно интересоваться тем, как работа организма матери, ее гормоны, вредные привычки и диета могут влиять на развитие зародыша и менять работу его генов. К примеру, четыре года назад ученые обнаружили, что гормональный дисбаланс в организме матери может вызывать серьезные нарушения в развитии мозга уже после рождения ребенка и приводить к появлению психических расстройств.

Кристенсен и его коллеги нашли еще один пример того, как работа организма матери может влиять на развитие и работу организма ее потомков фактически на всем протяжении их жизни, наблюдая за ростом и поведением мышат, чьи матери принимали небольшие дозы парацетамола.

Ученые проводили подобный эксперимент по одной простой причине – парацетамол и многие другие жаропонижающие лекарства блокируют работу фермента ЦОГ-2, который исполняет разные роли во взрослом организме и в зародыше. В теле уже родившихся людей это вещество отвечает за развитие воспалительных реакций и активизацию иммунитета, а в зародыше он помогает тестостерону влиять на развитие "мужских" тканей.

Соответственно, блокировка ЦОГ-2 внутри зародыша может привести к нарушению в работе "мужских" программ развития тела и психики. Несмотря на это, врачи часто выписывают парацетамол и лекарства на его основе беременным женщинам, и команда Кристенсена решила проверить, ведет ли подобная терапия к "феминизации" мальчиков.

Для этого ученые приобрели несколько десятков беременных мышей, половину которых они кормили обычной едой, а остальных – пищей с добавлением того количества парацетамола, который обычно прописывается беременным женщинам. Когда их потомство появилось на свет, биологи начали следить за его развитием, отмечая все различия в работе мозга, гормональных клеток и в поведении молодых самцов и самок.

Как оказалось, их поведение и работа мозга действительно сильно поменялись – самцы, чьи матери принимали парацетамол, вели себя гораздо менее агрессивно, чем их конкуренты из контрольной групп, и значительно реже пытались помечать территорию или спариться с самками. Более того, в целом их поведение было гораздо ближе к тому, как ведут себя самки, чем к самцам.

К примеру, они чаще помечали лишь один угол клетки, как это обычно делают особи женского пола, а не всю ее территорию, и никогда не пытались укусить другого самца, которого ученые периодически впускали в их клетку. Все эти изменения в поведении сопровождались аналогичными сдвигами в работе мозга – для полушарий подобных самцов был характерен "женский", а не "мужской" рисунок активности.

Означает ли это, что беременным женщинам категорически нельзя принимать парацетамол? Как считают ученые, говорить об этом пока рано, так как работа организма мышей и человека, как и их масса, заметно отличаются друг от друга. С другой стороны, это открытие говорит о том, что замена парацетамола на любое другое жаропонижающее, способное достичь того же эффекта, в принципе будет оправданной.