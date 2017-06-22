Хокинг рассказал, когда человечеству необходимо колонизировать Марс и Луну

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Известный британский астрофизик Стивен Хокинг заявил, что человечеству необходимо колонизировать Марс и Луну в ближайшие 30-50 лет, сообщает The Telegraph.
"Я убежден, что людям необходимо покинуть Землю. На нашей планете становится все меньше места для нас, а наши физические ресурсы очень быстро истощаются", — добавил он.
Однако Хокинг предлагает не ограничиваться исключительно Солнечной системой и выйти за ее пределы, достигнув ближайшую к нам звездную систему, Альфа Центавра, где, как полагают ученые, существует пригодная для жизни планета Proxima b.
Ранее всемирно известный физик заявил, что конец света наступит в ближайшие тысячу лет в результате техногенной катастрофы.