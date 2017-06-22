Хокинг рассказал, когда человечеству необходимо колонизировать Марс и Луну

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Известный британский астрофизик Стивен Хокинг заявил, что человечеству необходимо колонизировать Марс и Луну в ближайшие 30-50 лет, сообщает The Telegraph.

Выступая на Международном фестивале науки и искусств Starmus IV в Норвегии, Хокинг отметил, что гибель человечества от падения астероида, климатических катаклизмов или перенаселения является лишь вопросом времени, поэтому он призвал как можно скорее покинуть Землю.

"Я убежден, что людям необходимо покинуть Землю. На нашей планете становится все меньше места для нас, а наши физические ресурсы очень быстро истощаются", — добавил он.

Хокинг считает необходимым основать в ближайшие 30 лет базу на Луне. Затем, по мнению астрофизика, люди должны колонизировать Марс. На это он отводит 50 лет. При этом британский специалист отметил, что люди следует взять на другие планеты растения, животных, грибы и насекомых.

Однако Хокинг предлагает не ограничиваться исключительно Солнечной системой и выйти за ее пределы, достигнув ближайшую к нам звездную систему, Альфа Центавра, где, как полагают ученые, существует пригодная для жизни планета Proxima b.

Ранее всемирно известный физик заявил, что конец света наступит в ближайшие тысячу лет в результате техногенной катастрофы.