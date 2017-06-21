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РИА Наука
РИА Наука

Элон Маск раскрыл планы SpaceX по колонизации Марса

17:0021.06.2017
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© AP Photo / Ringo H.W. ChiuИнженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон МаскИнженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
© AP Photo / Ringo H.W. Chiu

МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Элон Маск, основатель компании SpaceX, подробно рассказал о своих планах по колонизации Марса и постройке независимого города на его поверхности, опубликовав статью в научном журнале New Space.

"Есть несколько вещей, которые Маск опускает или упускает в своей статье. К примеру, мы должны сначала дождаться первых результатов миссии "Экзомарс-2020" и убедиться в том, что жизни на Марсе нет, прежде чем мы начнем загрязнять его своими отходами. Кроме того, Маск не учитывает главную проблему Марса – низкие температуры поверхности и их резкие перепады. Обогрев "города" Маска потребует астрономического количества энергии", — отмечает в своем блоге Эндрю Коутс (Andrew Coates), астроном из университетского колледжа Лондона.

Сын неба

В конце сентября этого года Элон Маск, глава корпорации SpaceX, рассказал миру о своих масштабных планах по колонизации Марса, в рамках которых он планирует создать сверхтяжелую ракету и целый флот из тысячи многократно используемых межпланетных кораблей, которые доставят к концу столетия на Марс около миллиона людей.

Глава SpaceX Илон Маск во время Международной астронавтической конференции. 27 сентября 2016
© AFP 2017 / Hector-Guerrero
Илон Маск планирует построить "город-миллионник" на Марсе

Главной целью всего этого процесса, в определении самого Маска, является создание независимого от Земли и автономного города-"миллионника" на Марсе, который будет обеспечивать сам себя всем необходимым для жизни и будет являться полноценным социумом, не уступающим сообществам людей на Земле.

Подобные планы того, как Маск планирует осуществить все эти проекты по превращению человека в "космический вид", американский предприниматель представил на суд общественности в рецензируемом научном журнале, подробно описав все шаги по реализации этой "космической" мечты.

Почему Марс? По мнению Маска, красная планета пока является и будет оставаться единственным вариантом для "расширения" человечества по нескольким причинам – на ней много ресурсов, есть атмосфера, вода и в целом Марс гораздо больше похож на Землю, чем Луна или другие близлежащие к нам планеты Солнечной системы.

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Главным инструментом для реализации планов Маска по колонизации Марса является удешевление космических полетов. По оценкам главы SpaceX, стоимость вывода грузов на орбиту должна уменьшиться примерно в пятьдесят тысяч раз, прежде чем постройка "города-миллионника" на Марсе станет возможной.

Так художник представил посадку космического корабля Dragon на Марсе
© Flickr / SpaceX
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Подобное удешевление потребует создания нескольких ключевых космических технологий, которые сегодня отсутствуют или существуют в зачаточном виде. Первой из них является возможность повторного использования разгонных блоков, ракет и топлива.

Для реализации всего этого потребуется, в свою очередь, множество других вещей – технологии дозаправки на орбите, особые двигатели, способные работать на топливе, которое можно производить и на Земле, и на Марсе, а также технологии взлета и мягкой посадки на поверхность Марса.

Таким топливом, по мнению Маска, будет выступать метан, чьи молекулы можно вырабатывать из воды и углекислоты в атмосфере Марса, а кислород, возникающий в качестве побочного продукта при его производстве, можно использовать в качестве окислителя.

Кирпич из аналога почвы Марса, созданный учеными из США
© Фото : David Baillot, materials processed by Brian J. Chow and Yu Qiao
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Для использования подобного топлива и окислителя Маск планмрует использовать особые баки из переплетенных углеродных нанотрубок, которые сейчас создаются в лабораторях SpaceX. Эти баки будут питать новые двигатели из серии Raptor рекордной мощности, целая батарея которых будет установлена на каждый космический корабль колонистов. Испытания этого двигателя, как пишет глава космического стартапа, уже начались осенью прошлого года.

Будет ли жизнь на Марсе?

Сами колонисты, по мнению Маска, должны отправиться на Марс не по мере постройки кораблей, а практически одновременно, сформировав своеобразную "колониальную флотилию" из нескольких сотен пассажирских "астролайнеров". Это позволит сэкономить большое количество денег на их запуске и позволит наладить бесперебойное снабжение базы.

По текущим оценкам Маска, билет на такой "лайнер" обойдется любому желающему примерно в 140 тысяч долларов США, если все его идеи по снижению стоимости полета будут реализованы в ближайшие годы. Предпринматель намерен вкладывать все деньги, которые SpaceX зарабатывает на контрактах НАСА и коммерческих запусках, в реализацию этой программы.

Корабль SpaceX Dragon, пристыкованный к модулю МКС. Архивное фото
© NASA
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Как считает Коутс, первая часть планов Маска вполне реализуема – ничто не мешает SpaceX создать подобные "челноки", способные долететь до Марса и вернуться назад. С другой стороны, постройка постоянной колонии, восстановление атмосферы Марса и путешествия к более далеким планетам и лунам, таким как Энцелад или Юпитер, астроном считает плодами фантазии Маска, которые вряд ли удастся исполнить в ближайшем будущем.

Кроме того, существованию города на Марсе, помимо проблем с его обогревом, будет мешать то, что поверхность красной планеты не защищена от бомбардировки космическими лучами и потоками солнечного ветра. Соответственно, длительное пребывание на Марсе или просто полет к нему может или убить человека, или вызвать рак и прочие серьезные проблемы со здоровьем. Поэтому, как считает Коутс, идеи Маска по-прежнему остаются мечтой, к которой можно стремиться, но которую вряд ли удастся реализовать в обозримом будущем.

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