На пост президента РАН претендуют шесть кандидатов

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Шесть кандидатов выдвинуты на пост президента Российской академии наук, в том числе бывший депутат Госдумы, экс-глава комитета по науке Валерий Черешнев, сообщил заместитель главного ученого секретаря, член президиума РАН Николай Долгушкин.
Он уточнил журналистам, что кандидатура Черешнева, председателя Уральского отделения РАН с 1999 по 2008 годы, была внесена в понедельник.
Приём кандидатур на пост главы РАН продлится до 25 июля. Избрание президента запланировано на 25 сентября.
"Процесс идёт. Выбирать есть из кого", — резюмировал Долгушкин.
Полномочия Владимира Фортова на посту президента РАН истекли 27 марта. Распоряжением правительства РФ 23 марта исполняющим обязанности главы РАН был назначен Валерий Козлов.