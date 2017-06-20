На пост президента РАН претендуют шесть кандидатов

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Шесть кандидатов выдвинуты на пост президента Российской академии наук, в том числе бывший депутат Госдумы, экс-глава комитета по науке Валерий Черешнев, сообщил заместитель главного ученого секретаря, член президиума РАН Николай Долгушкин.

"По состоянию на 19 июня выдвинуто шесть кандидатов, четверо зарегистрированы", — сказал Долгушкин на заседании комитета по образованию в Госдуме.

Он уточнил журналистам, что кандидатура Черешнева, председателя Уральского отделения РАН с 1999 по 2008 годы, была внесена в понедельник.

Приём кандидатур на пост главы РАН продлится до 25 июля. Избрание президента запланировано на 25 сентября.

"Процесс идёт. Выбирать есть из кого", — резюмировал Долгушкин.

Полномочия Владимира Фортова на посту президента РАН истекли 27 марта. Распоряжением правительства РФ 23 марта исполняющим обязанности главы РАН был назначен Валерий Козлов.