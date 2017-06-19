Стартап "выстрелил": российская команда собрала $42 млн инвестиций

МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Российский IT-стартап SONM (Supercomputer Organized by Network Mining), разрабатывающий на основе технологии блокчейн всемирный универсальный суперкомпьютер, — собрал для продолжения своих разработок $42 млн инвестиций через ICO на платформе Ethereum. Компания SONM основала разработчиком Сергеем Пономаревым и химиком Андреем Воронковым. Сейчас команда стартапа состоит из десяти человек.
Поясняет Андрей Воронин, основатель проекта SONM, сотрудник химического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, научный сотрудник Биофармацевтического кластера МФТИ:
"В нашем стартапе мы обещаем предоставлять вычислительные мощности и возможности аренды расчетных мощностей. Это глобальная операционная система, для так называемого "компьютерного тумана" (туманные вычисления). Вот сейчас есть облачные вычисления, там идентичные компьютеры считают какие-то задачи. А в туманных вычислениях можно подключить не только компьютеры, а что угодно: телефон, холодильник, — то есть, любое вычислительное устройство. Мы делаем операционную систему, которую можно поставить на все устройства в мире и через нее выполнять расчетные задачи".
В России таких проектов еще не было. В перспективе предложенная технология может стать очень мощной распределенной системой, которая может решать любые задачи, в том числе и задачи стратегического назначения. Разработчики стартапа SONM предложили описание проекта, а также представили первый прототип — альфа-версию, куда пользователи уже могут размещать сервера. Первые пользователи, разместившие игровые сервера, уже получили оплату в токенах. В результате, за два дня, на платформе Ethereum (криптовалюта) на этот проект было собрано 42 миллиона долларов в пересчете с криптовалюты.
Мы можем поменять суть майнинга. Если мы поменяем суть майнинга, то наш проект может выйти на первое место, опередив биткоины и эфириум, потому что у нас майнинг будет нагружен полезными расчетами".
Следующая задача – разместить с помощью новой системы научные расчеты. Андрей Воронков мечтает перенести свой проект "Drug discovery at home" по вычислению лекарств, белков, созданию лекарств нового поколения, — на новую вычислительную платформу.
В дальних планах стартаперов создать элемент искусственного интеллекта, который сам будет способен выбирать вычислительные задачи и посылать их на нужные компьютеры, анализируя прибыльность в токенах.
Судя по реакции общественности на предложения разработчиков, — они видят будущее цифровых технологий точнее всех.