Стартап "выстрелил": российская команда собрала $42 млн инвестиций

МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Российский IT-стартап SONM (Supercomputer Organized by Network Mining), разрабатывающий на основе технологии блокчейн всемирный универсальный суперкомпьютер, — собрал для продолжения своих разработок $42 млн инвестиций через ICO на платформе Ethereum. Компания SONM основала разработчиком Сергеем Пономаревым и химиком Андреем Воронковым. Сейчас команда стартапа состоит из десяти человек.

Сотрудник химического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова Андрей Воронков давно занимается вычислением формул новых лекарств. Как известно, для поиска формул используются суперкомпьютеры, которые всегда загружены разными задачами. Андрею Воронкову пришла мысль объединить вычислительные ресурсы разных людей для подбора новых формул. Такая практика существует довольно давно, но инновация, предложенная стартапом SONM, состоит в том, что за вычисления предлагается платить токенами, выпущенными компанией (токен в данном случае понимается, как платежная единица, по сути – криптовалюта).

Поясняет Андрей Воронин, основатель проекта SONM, сотрудник химического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, научный сотрудник Биофармацевтического кластера МФТИ:

"В нашем стартапе мы обещаем предоставлять вычислительные мощности и возможности аренды расчетных мощностей. Это глобальная операционная система, для так называемого "компьютерного тумана" (туманные вычисления). Вот сейчас есть облачные вычисления, там идентичные компьютеры считают какие-то задачи. А в туманных вычислениях можно подключить не только компьютеры, а что угодно: телефон, холодильник, — то есть, любое вычислительное устройство. Мы делаем операционную систему, которую можно поставить на все устройства в мире и через нее выполнять расчетные задачи".

В России таких проектов еще не было. В перспективе предложенная технология может стать очень мощной распределенной системой, которая может решать любые задачи, в том числе и задачи стратегического назначения. Разработчики стартапа SONM предложили описание проекта, а также представили первый прототип — альфа-версию, куда пользователи уже могут размещать сервера. Первые пользователи, разместившие игровые сервера, уже получили оплату в токенах. В результате, за два дня, на платформе Ethereum (криптовалюта) на этот проект было собрано 42 миллиона долларов в пересчете с криптовалюты.

"Сейчас стоимость криптовалют создается так называемыми майнерами, — говорит Андрей Воронков. — Это люди, у которых есть вычислительные мощности, но, как правило, они используются под узкоспециализированные задачи. Эти мощности специализированы на криптографии. Есть определенные алгоритмы зашифровки, которые зашифровывают блоки. Они делают довольно бесполезную работу: расшифровывают эти блоки и за это получают деньги, которые таким образом обретают стоимость. А мы предлагаем вместо расшифровки криптографии, — в данном случае никому не нужной, потому что это бесполезная работа (просто сжигание электричества) — делать полезные расчеты и получать начисление токенов.

Мы можем поменять суть майнинга. Если мы поменяем суть майнинга, то наш проект может выйти на первое место, опередив биткоины и эфириум, потому что у нас майнинг будет нагружен полезными расчетами".

Следующая задача – разместить с помощью новой системы научные расчеты. Андрей Воронков мечтает перенести свой проект "Drug discovery at home" по вычислению лекарств, белков, созданию лекарств нового поколения, — на новую вычислительную платформу.

В дальних планах стартаперов создать элемент искусственного интеллекта, который сам будет способен выбирать вычислительные задачи и посылать их на нужные компьютеры, анализируя прибыльность в токенах.

Судя по реакции общественности на предложения разработчиков, — они видят будущее цифровых технологий точнее всех.