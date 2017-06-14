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РИА Наука
РИА Наука

Российский ученый выдвинул новую гипотезу появления сновидений

13:4814.06.2017
(обновлено: 13:49 14.06.2017)
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© Иллюстрация РИА Новости . А.ПолянинаИллюстрация сновиденийИллюстрация сновидений
© Иллюстрация РИА Новости . А.Полянина

МОСКВА, 14 июн – РИА новости, Анна Урманцева. Существует 8 гипотез возникновения сновидений, каждая из которых подвергается жесткой критике ученых. Автором первой является Зигмунд Фрейд, который полагал, что сновидения являют собой скрытые стремления и подавленные желания человека.

Сон
© Fotolia / Antimartina
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Есть представления о том, что сновидения могут быть последствием "систематизация данных"  или "подготовкой к опасности", которую проводит мозг, чтобы "отрепетировать" столкновение с угрозой во сне (гипотеза принадлежит финскому неврологу Антти Ревонусуо). Еще одна гипотеза считает сон – защитным эволюционным механизмом, — ведь во время сна мозг сохраняет все виды активности, исключая двигательную, то есть, человек становится очень похожим на труп, — таким образом, сон защищает человека, маскируя его под мёртвого. Профессор психологии Гарварда и исследователь сна Дейдра Барретт считает сон мобилизацией ресурсов для решения проблем, она утверждает, что во сне мозг человека работает гораздо активнее и изобретательнее.
Пробуждение
© Fotolia / Ana Blazic Pavlovic
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Современная "теория сновидений" Эрнеста Хартмана представляет сновидения терапевтическим механизмом для избавления от негативных переживаний. А психиатр Чжан Цзе считает, что мозг во время сновидений занят обработкой воспоминаний о событиях из своей жизни. То есть, сны — это момент отправки образов на длительное хранение. Что касается российских физиологов и исследователей сна, — то главные из них склоняются к последней гипотезе возникновения сновидений, являющихся побочным эффектом при работе мозга во сне. 
Иван Николаевич Пигарев, — доктор биологических наук и главный научный сотрудник Лаборатории передачи информации в сенсорных системах Института проблем передачи информации РАН поддерживает гипотезу сновидений, как "побочного эффекта".

© ИППИ РАНИван Пигарев
© ИППИ РАН
Иван Пигарев

Схему образования сновидений ученый описывает так: в момент бодрствования в кору мозга для обработки поступают сигналы от экстерорецепторов  — это группа специализированных чувствительных образований, воспринимающих раздражения извне. Оттуда сигналы поступают в структуры, связанные с возникновением ощущений, — Иван Пигарев считает, что это структуры базальных ганглиев — зона переднего мозга, расположенного на границе между лобными долями и над стволом мозга.

© Fotolia / decade3dБазальные ганглии
© Fotolia / decade3d
Базальные ганглии

Активация нейронов в этой зоне связана с появлением в сознании сенсорных образов. Во время сна направление потока меняется: сигналы приходят не извне, а изнутри. Сигналы идут от интерорецепторов — большой группы чувствительных нервных окончаний, рассеянных в различных тканях и внутренних органах (в сердце, кровеносных и лимфатических сосудах, дыхательном аппарате, пищеварительном тракте). Поток этих сигналов и определяет рисунок нейронной активности и ЭЭГ в период сна. Во сне сенсорная зона является заблокированной, так как никакой информации извне не поступает, сознание человека отключается. Однако этот блок не является абсолютным,  — все-таки, какие-то сигналы изнутри туда проникают. Они затрагивают те же нейроны базальных ганглиев, которые отвечали днем за возникновение ощущений.

© Иллюстрация РИА Новости . А.ПолянинаПоступление сигналов на нейроны во время сна и бодрствования
© Иллюстрация РИА Новости . А.Полянина
Поступление сигналов на нейроны во время сна и бодрствования

Таким образом, в сознание проникают некоторые образы, которые, по сути, являются просто шумом. Этот шум особенно затрагивает те нейроны, которые были максимально возбуждены в прошлый период бодрствования. Если принять эту гипотезу, получается, что сновидения не имеют никакого функционального значения, а представляют собой легкую и безобидную патологию сна.

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