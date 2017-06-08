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РИА Наука
РИА Наука

Ученые из России нашли ошибку в главной догме молекулярной биологии

16:2808.06.2017
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© Fotolia / psdesign1Модель молекулы ДНКМодель молекулы ДНК
© Fotolia / psdesign1

МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Российские биологи обнаружили, что краеугольный камень современных представлений о жизни клеток, триада "ДНК-РНК-белок", работает не так, как считали ученые в последние пятьдесят лет, говорится в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

"Когда ученые обнаружили, что эукариотические гены могут подвергаться альтернативному сплайсингу, то предположили, что за счёт этого процесса ген может кодировать огромное количество разнообразных белков. Отчасти это верно: в любом организме есть гены, которые кодируют множество разных белковых изоформ. Но мы показали, что в целом это не так", — рассказывает Игорь Фесенко из Института биоорганической химии РАН в Москве.

Основой современных представлений о том, как живут и работают клетки, является так называемая "главная догма" молекулярной биологии. Она представляет собой набор принципов, сформулированных Фрэнсисом Криком, первооткрывателем ДНК, в 1970 году для описания того, в какую сторону может двигаться генетическая информация внутри живых организмов.

Так художник представил себе горячий источник, где 3,6-3,7 миллиарда лет назад могла появиться РНК-белковая жизнь
© Фото : Gerald Prins
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В соответствии с идеями Крика, передача информации в биологических системах носит универсальный и односторонний характер – ДНК всех живых организмов управляет формой белков и РНК, но не наоборот, и белки не могут менять структуру РНК и ДНК, а РНК – может управлять формой белков, но не ДНК. Есть небольшие исключения, связанные с вирусами, но вирусы формально не являются живыми организмами и поэтому догма для них не исполняется.

Впоследствии ученые обнаружили, что догма работает несколько сложнее для клеток человека и других многоклеточных существ – наши гены могут содержать в себе "инструкции" по синтезу не одной, а сразу нескольких белковых молекул. Когда ядро клетки считывает ДНК и формирует молекулу РНК, последняя может быть "отредактирована" клеткой несколькими способами и из нее могут быть выброшены различные "ненужные" части. Это радикально изменит то, как будет работать молекула белка, которую она кодирует.

Так художник представил себе горячий источник, где 3,6-3,7 миллиарда лет назад могла появиться РНК-белковая жизнь
© Фото : Gerald Prins
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Фесенко и его коллеги изучали то, как происходит этот процесс, который ученые называют "альтернативным сплайсингом", в клетках одного из самых примитивных и древних многоклеточных живых организмов – мхов Physcomitrella patens. 

Как рассказывает ученый, изначально его команда пыталась понять, какие функции могут исполнять альтернативные версии белков, инструкции по сборке которых есть в генах этого мха, для чего они подвергали его действию различных стрессовых факторов – недостатка воды, света и нутриентов.

© Фото : пресс-служба ИБХ РАНРоссийские ученые нашли ошибку в ключевом принципе современной молекулярной биологии
© Фото : пресс-служба ИБХ РАН
Российские ученые нашли ошибку в ключевом принципе современной молекулярной биологии

Достаточно быстро стало понятно, что альтернативный сплайсинг влиял на поведение клеток не так сильно, как это предсказывала теория, и изменения в структуре РНК не так сильно влияли на белковое содержимое клетки, как ожидали ученые. Соответственно, можно говорить о том, что цепочка "ДНК-РНК-белок" нарушилась – изменения в структуре двух первых ее звеньев почти не сказались на работе последнего.

Как отмечает Фесенко, рецензенты статьи и редакторы журнала изначально не поверили в то, что написали российские исследователи и предположили, что те могли совершить ошибку при проведении масс-спектрометрического анализа. В открытие поверили только после того, как Фесенко и его коллеги построили компьютерную модель эксперимента и доказали, что  клетки должны были содержать в себе в десятки раз больше разных "версий" белков, если бы альтернативный сплайсинг работал.

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© Georgia Tech / Rob Felt
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Теперь молекулярным биологам предстоит понять, какую биологическую функцию исполняет альтернативный сплайсинг, какова роль взаимодействий между молекулами РНК в этом процессе и как все это влияет на появление новых белковых молекул в клетке.

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