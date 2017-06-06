Биологи из России выяснили, как работает яд черной гадюки

МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Российские ученые раскрыли секрет работы яда черных гадюк из лесов и степей центральной полосы России, выяснив, как содержащимся в нем молекулам удается "склеивать" оболочки нервных клеток и мешать им работать, говорится в статье, опубликованной в журнале Toxicon.

Яды и токсины многих животных и микробов сегодня используются учеными и медиками в качестве лекарств, реактивов и других полезных соединений. К примеру, яд черных мамб позволил французским биологам создать очень эффективное обезболивающее мамбалгин, не вызывающее зависимости, как опиаты, а яд морских улиток-конусов – найти супербыстрый аналог инсулина.

Иван Болдырев из Института биоорганической химии РАН в Москве и его коллеги нашли объяснение достаточно старой загадке – как работает яд черных гадюк, или гадюк Никольского, живущих почти во всех лесах средней полосы России между Санкт-Петербургом и Воронежом.

Ключевым компонентом ее яда, как рассказывают ученые, является фермент фосфолипаза А2, блокирующий работу нервных клеток жертвы змеи. Схожие белки присутствуют в ядах многих других животных, в том числе скорпионов и прочих змей, однако яд черных гадюк необычен в том плане, что блокировка его активной части обезвреживает токсин не полностью, и он продолжает нарушать работу нейронов.

Болдырев и его коллеги выяснили, почему это происходит, пометив искусственные аналоги оболочек клетки при помощи специальных светящихся молекул, позволявшим ученым следить за тем, как молекулы токсинов черной гадюки и ее близкого родича, степной гадюки (Vipera urscinii), присоединяются к ним.

Эти опыты привели к неожиданным результатам – оказалось, что яд черной гадюки не только разрушает, но и склеивает между собой мембраны клеток, к которым он присоединяется, если эти они заряжены отрицательно. Это происходит даже в том случае, если один из двух центров активности этого фермента заблокировать, лишив его доступа к ионам кальция, необходимым для его работы. Это объясняет то, почему классические методы борьбы с фосфолипазой А2 не работают в случае с этим ядом.

Как надеются ученые, полученные ими данные помогут нам понять, как работают яды змей, состоящие из нескольких компонентов, что поможет в поисках лекарств и других полезных молекул в их составе, а также позволит выяснить, как они действуют на разные типы клеток.