Си Цзиньпин выступил за мирное развитие и использование космоса

ПЕКИН, 6 июн – РИА Новости, Жанна Манукян. Китай выступает за мирное исследование и использование космического пространства, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

"Китай исторически придавал важное значение исследованию космоса и научно-техническим инновациям. Китай готов укрепить сотрудничество со всеми странами мира, мирно исследовать, разведывать и использовать космическое пространство, чтобы результаты исследования космического пространства внесли вклад в лучшее будущее человечества…", — заявил Си Цзиньпин в письменном обращении к участникам международной конференции по исследованию космоса GLEX-2017. Текст обращения зачитал на церемонии открытия конференции вице-председатель КНР Ли Юаньчао.

Си Цзиньпин также отметил, что перспективы будущего в области исследования космического пространства "безграничны". Он выразил надежду на то, что результаты научно-технических исследований "непременно" обогатят народы всех стран.

За последние годы Китай достиг заметных результатов в космонавтике и разрабатывает большую программу по исследованию Луны и Марса.

В сентябре прошлого года китайские ученые запустили ракету-носитель "Чанчжэн-2F" ("Великий поход-2F"), которая доставила на орбиту обитаемую космическую лабораторию "Тяньгун-2" ("Небесный дворец-2"). Спустя месяц в октябре того же года Китай осуществил запуск своего пилотируемого космического корабля "Шэньчжоу-11" ("Священный челнок-11") с двумя членами экипажа на борту. Тайкунавты (принятое название китайских космонавтов) перешли на борт лаборатории "Тяньгун-2". Они провели в лаборатории в общей сложности 30 дней, установив рекорд среди китайских космонавтов по продолжительности нахождения на орбите. В апреле этого года Китай осуществил запуск своего первого грузового космического корабля "Тяньчжоу-1". Корабль доставил на орбиту более шести тонн груза, включая топливо и другие припасы для китайской космической лаборатории "Тяньгун-2".

Кроме того, в рамках программы зондирования Луны Китай планирует запуск с помощью самой мощной ракеты-носителя КНР "Чанчжэн-5" ("Великий поход-5") спутника "Чанъэ-5", который должен будет совершить посадку на лунную поверхность, собрать образцы лунного грунта и вернуться на Землю.

Китай также планирует к 2020 году осуществить запуск своего первого зонда для исследования Марса. Для этого в 2020 году с космодрома "Вэньчан" в провинции Хайнань будет запущена ракета-носитель "Чанчжэн-5", которая должна напрямую вывести на переходную орбиту Земли и Марса зонд.